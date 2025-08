GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

Presidenza della Regione

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’Association volontari soccorso Donnas, à titre de concours aux frais de fonctionnement et d’organisation pour l’activité annuelle 2025.

È stata approvata la partecipazione della Regione nell’organizzazione della quinta edizione della manifestazione “Profumo di cedro”, promossa dalla polisportiva Montjovet A.S.D., in collaborazione con il Comune di Montjovet e in programma dal 5 al 7 settembre 2025.

È stata approvata la bozza degli “Indirizzi operativi regionali per la pianificazione comunale di protezione civile”, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa agli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Agricoltura e Risorse naturali

È stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per il periodo 2025-2030.

È stato approvato il contributo, per l’anno 2025, a favore del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM).

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione alle micro, piccole e medie imprese, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, degli aiuti a fondo perduto per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali.

Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali

È stata approvata una bozza di protocollo d’intesa tra la Regione e la sezione valdostana dell’Associazione per l’insegnamento della Fisica ETS (A.I.F.) per la realizzazione degli interventi didattici, formativi e informativi destinati ai docenti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie della regione, per gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028.

È stato quindi approvato un protocollo d’intesa tra la Regione e la sezione valdostana dell’Associazione per l’insegnamento delle Scienze naturali (ANISN) per la realizzazione degli interventi didattici, formativi e informativi destinati ai docenti e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della regione, per gli stessi tre anni scolastici.

È stata approvata una bozza di accordo tra la Regione – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali – e il Museo delle Scienze di Trento per una collaborazione scientifica nel settore della ricerca archeologica, archeozoologica e icnologica, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale.

Opere pubbliche, Territorio e Ambiente

Sono state definite le modalità di concessione del contributo straordinario aggiuntivo di 220.000 euro a favore del Comune di Fénis, per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7, il cui finanziamento è stato approvato ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2025, n. 20.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’approvazione del Piano degli interventi destinato alla promozione della qualità del servizio idrico integrato, e dello schema di convenzione tra la Regione e il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di ente di governo dell’ambito (EGA) per l’intera regione. Sull’atto è richiesto il parere del Consiglio permanente degli enti locali.

È stata poi presa in esame una deliberazione concernente l’approvazione del finanziamento degli interventi di completamento del collegamento al depuratore Donnas-Hône-Bard dei collettori dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz, e dello schema di convenzione tra la Regione e il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta (BIM), in qualità di ente di governo dell’ambito (EGA) per l’intera regione. Anche su questo atto è richiesto il parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Sanità, Salute e Politiche sociali

È stata approvata la partecipazione all’organizzazione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, in programma ad Aosta il 13 settembre 2025, in collaborazione con “Il Mandorlo Fiorito”, sezione interna all’Organizzazione dei Volontari del Soccorso Grand Paradis, l’Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Per favorire la formazione universitaria e assicurare la copertura del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale, è stata approvata l’istituzione, per l’anno accademico 2025/2026, di 30 posti nel corso di laurea triennale in Infermieristica di Aosta e di 7 posti aggiuntivi nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.

Sono state approvate le indicazioni operative di miglioramento all’Azienda USL per il piano di recupero delle liste di attesa per il biennio 2025-2026, contenenti un percorso organizzativo e funzionale al potenziamento del servizio pubblico e al ricorso alle strutture private accreditate.

La Giunta regionale ha preso atto della candidatura della Regione quale soggetto attuatore, in coprogettazione con la Regione Piemonte, per la presentazione di un progetto contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a valere sul bando 7/2025, con contestuale approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra le due Regioni, in caso di accoglimento e finanziamento del progetto.

Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile

È stato recepito l’accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

È stata approvata l’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno scolastico 2026-2027, da promuovere nei confronti delle famiglie valdostane nell’ambito delle attività di iscrizione nel secondo ciclo di istruzione. Il costo complessivo è di 4 milioni e 760 mila euro.

È stato approvato l’aumento della dotazione finanziaria pubblica dell’avviso per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici), e la relativa scheda azione, nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.

Turismo, Sport e Commercio

Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione di un contributo al soggetto co-organizzatore della competizione di trail running “Monte Rosa Walserwaeg”, a sostegno dell’organizzazione e dello svolgimento della gara, per gli anni 2025, 2026 e 2027.