Picnic gigante e “Porco Rosso” sotto le stelle a Pollein

Venerdì 8 agosto, la rassegna cinematografica estiva “Aiace a macchia d’olio” farà tappa all’Area verde Grand-Place di Pollein con una serata dedicata alla convivialità, al cinema accessibile e al valore della partecipazione.

A partire dalle 19.00, vi aspettiamo per un picnic comunitario organizzato in collaborazione con CSV Valle d’Aosta e diverse realtà associative locali: Arcigay Queer VDA, Auser Valle d'Aosta, Coordinamento Giovani FIDAS Valle d’Aosta, Alliance Française de la Vallée d’Aoste, Missione Sorriso Valle d’Aosta, Rete al Femminile Aosta e Centro Donne Contro la Violenza di Aosta. Le associazioni coinvolte portano con sé valori importanti: solidarietà, inclusione, ascolto, rispetto delle differenze, impegno civile e partecipazione attiva.

Alle 21.00 la proiezione di “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki (Giappone, 1992), un film visionario e delicato che parla di temi universali come l’identità, il coraggio, la resistenza e la libertà. Il film sarà proposto in lingua italiana con sottotitoli per sordi, per garantire la massima accessibilità.

Il picnic gigante con le Associazioni

L’appuntamento con il picnic gigante rientra tra le azioni programmate dal CSV Valle d’Aosta per il 2025, che ha tra gli obiettivi quello di proporre iniziative aggregative e comunitarie rivolte alle associazioni e alla cittadinanza. Il picnic gigante è pensato come un momento informale ma ricco di significato: un’occasione per stare insieme, conoscersi, scambiare idee e costruire relazioni tra le tante realtà del Terzo Settore.

Tutte le associazioni sono invitate a partecipare alla serata, portando qualcosa da condividere. Insieme, costruiremo un momento di scambio, inclusione e comunità. Tutti potranno contribuire alla cena con qualcosa da mangiare, da bere, ma soprattutto da condividere.

Durante la serata sarà attivo anche un punto ristoro a cura del food truck Ape M’Assaggio, con crêpes, hot dog e bibite. L’ingresso è gratuito. Si consiglia di portare una coperta per godersi al meglio la proiezione sul prato.