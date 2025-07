Carrefour cambia padrone: convocato il tavolo al Ministero. Preoccupazione tra i sindacati per il futuro occupazionale

È ufficiale: martedì 30 luglio, alle ore 17.00, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà il tanto atteso incontro tra le Organizzazioni sindacali, la dirigenza di Carrefour Italia e i rappresentanti del dicastero guidato da Adolfo Urso. La convocazione arriva in seguito alla richiesta dei sindacati, allarmati dalla notizia – trapelata con crescente insistenza nelle scorse settimane – della cessione del ramo italiano della multinazionale della grande distribuzione al fondo New Princes Group.

Una notizia che, seppur non ancora formalizzata nei dettagli, ha scosso profondamente i lavoratori e i sindacati, alimentando timori su possibili ristrutturazioni, razionalizzazioni e tagli al personale. Con oltre 15.000 dipendenti in Italia, Carrefour rappresenta infatti uno dei principali datori di lavoro nel settore della GDO. Una transizione di proprietà non è mai un'operazione neutra: a destare particolare preoccupazione è l'assenza, finora, di un piano industriale chiaro da parte della nuova proprietà.

La UILTuCS, una delle sigle più attive nel comparto, ha già convocato un coordinamento nazionale delle proprie strutture, delegate e delegati per discutere le strategie da adottare. «Vogliamo capire quali siano le reali intenzioni del nuovo acquirente, e soprattutto tutelare ogni singolo posto di lavoro», spiega Raffaele Statti, segretario regionale UILTuCS Valle d’Aosta, sottolineando la necessità di una mobilitazione attenta e compatta.

D’altra parte, la storia recente della grande distribuzione in Italia – dai casi Auchan-Conad fino alle crisi di punti vendita Coop e Sma – insegna che le ristrutturazioni possono essere rapide, dolorose e, talvolta, poco trasparenti. La GDO è oggi un settore in forte trasformazione: digitalizzazione, inflazione, concorrenza dell’e-commerce e nuove abitudini di consumo hanno ridisegnato gli equilibri. In questo contesto, ogni cambiamento di assetto rischia di ripercuotersi in primis sul personale.

New Princes Group, fondo con interessi internazionali e reputazione piuttosto riservata, finora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Alcune indiscrezioni parlano di un piano di rilancio dei format Carrefour puntando su innovazione e localismo, ma senza escludere chiusure di punti vendita ritenuti poco performanti.

La speranza, per i sindacati, è che l’incontro al Ministero non si limiti a una mera comunicazione unilaterale, ma apra una vera interlocuzione su basi concrete. «Il passaggio di proprietà – dicono dalla UILTuCS – non può diventare l’alibi per fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Occorre un progetto di rilancio, non di ridimensionamento.»

La partita si gioca tutta nei prossimi mesi, ma l’incontro del 30 luglio sarà il primo, cruciale banco di prova. La vigilanza sindacale, la trasparenza aziendale e l’attenzione delle istituzioni saranno determinanti per scrivere il futuro non solo di Carrefour, ma di migliaia di famiglie che da questa realtà dipendono.