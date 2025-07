Giovani con la zappa, ma con il mutuo

In Valle d’Aosta l’agricoltura si fa giovane. E per chi sogna una vita tra campi, alpeggi e serre, l’Assessorato regionale all’Agricoltura mette sul piatto premi in conto capitale, mutui agevolati e contributi fino a 800mila euro. Il bando SRE01 – Insediamento Giovani Agricoltori sarà attivo dal 18 agosto al 14 novembre 2025 e si rivolge a chi ha meno di 41 anni e vuole avviare per la prima volta un’azienda agricola come capo azienda.

L’obiettivo è chiaro: incentivare l’ingresso di nuove energie nel settore agricolo regionale, sostenendo l’avvio di imprese giovani, innovative e sostenibili. Il premio ammonta a 70.000 euro per chi crea un’azienda da zero e 40.000 euro in caso di subentro in un’azienda esistente. Le domande si presentano online attraverso il portale SIAN.

Accanto a questo primo incentivo, l’Assessorato ha attivato anche nuovi aiuti integrativi attraverso la Legge regionale 17/2016, in particolare i criteri 5.4 e 6.3, che riguardano sia la produzione primaria sia la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

«I giovani agricoltori rappresentano il futuro e l'anima della nostra agricoltura valdostana», ha dichiarato Carrel. «In un territorio di montagna come il nostro, il loro impegno è doppiamente prezioso: non solo garantiscono la continuità e l'innovazione del settore primario, ma sono anche i custodi del paesaggio, della biodiversità e dell'equilibrio idrogeologico».

Il messaggio politico è chiaro: scommettere sui giovani agricoltori significa tenere vive le vallate interne, contrastare lo spopolamento e dare una prospettiva concreta a chi vuole vivere di agricoltura anche fuori dai grandi numeri.

Per chi accede al premio SRE01, sarà possibile ottenere anche mutui integrativi a tasso fisso, nel limite del 90% della spesa ammessa (al netto del premio), previa valutazione del merito creditizio da parte di Finaosta. Le agevolazioni sono pensate per coprire le spese ammesse nelle misure SRD01, SRD13 e SRD09 del CSR 2023-2027, ovvero investimenti per la competitività delle aziende, trasformazione dei prodotti agricoli e miglioramento degli alpeggi.

Un’altra novità riguarda la semplificazione amministrativa: per agevolare i candidati, l’Assessorato ha predisposto un fac-simile del piano aziendale, così da facilitare la compilazione dei dati necessari per la valutazione delle domande.

«Abbiamo voluto semplificare il più possibile la procedura – ha aggiunto Carrel – per mettere i giovani nelle condizioni di dedicarsi al loro progetto agricolo senza impantanarsi nella burocrazia. Questo bando nasce per offrire strumenti concreti e realizzabili».

Info e contatti

Tutti i dettagli, i criteri di ammissibilità e i documenti necessari sono disponibili sul sito istituzionale della Regione, alla sezione dedicata al CSR 2023/2027:

👉 Vai al sito

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente l’Assessorato ai numeri:

📞 0165.275239

📞 0165.275338