Poesie, quadri e musica

Postremo Vate, autore di numerosi libri di successo, ha letto alcuni versi immortali ispirati alla luna, l'astro a cui i perosini dedicano questa festosa settimana. Sono partiti da Lodovico Ariosto e Giacomo Leopardi, per arrivare ai giorni nostri. Senza dimenticare poetesse e poeti sommersi dalla storia che li ha dimenticati troppo spesso, talenti ignorati ingiustamente dai testi scolastici.

La Luna, guida degli innamorati, testimone di passioni e di terrore a seconda delle circostanze, ha dominato la scena.

Per sognare e riflettere, raccomandiamo le opere di Postremo Vate, che affrontano in modo circostanziato e avvincente argomenti sempre diversi: l'amore per gli animali; la spiritualità e la fede; il bisogno di avventure; senza dimenticare il mondo della fantasia, popolato di elfi, fate, folletti. Spaziando dalla narrative ai saggi.

Per l'occasione, l'Autore ha presentato "Poemetti del sogno e dell'incubo". Un caleidoscopio di emozioni pulite, un mosaico ricco di colorate sfumature.