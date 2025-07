Al “Parini” due nuovi primari per Gastroenterologia e Anestesia e Rianimazione

L’Azienda USL della Valle d’Aosta dà il benvenuto a due nuove figure di spicco nella direzione delle Strutture Complesse dell’Ospedale “Parini”: il Dottor Renato Santucci, nuovo Direttore di Gastroenterologia, e il Dottor Fabio Sciutti, chiamato a guidare la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione.

È una scelta strategica che, come sottolinea il Direttore Generale Massimo Uberti, “rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita e rafforzamento della nostra Organizzazione. Due professionisti di alto profilo, con solide competenze, che contribuiscono a elevare ulteriormente la qualità dell’offerta sanitaria in due ambiti strategici come la Gastroenterologia e la Rianimazione.”

Questa dichiarazione riassume bene la direzione intrapresa dall’USL valdostana, che da tempo investe in “qualità, innovazione, capacità organizzativa e opportunità di carriera” per attrarre i migliori talenti e rispondere con efficacia ai bisogni di salute della comunità locale.

Il Dottor Renato Santucci, genovese di nascita ma con un percorso formativo e professionale solido e approfondito tra Bologna e Torino, si presenta con un obiettivo chiaro e ambizioso: “Ho scelto questa nuova avventura ad Aosta perché sono convinto che la Gastroenterologia dell’Ospedale Parini debba non solo offrire un servizio di qualità per la popolazione della Valle, ma anche diventare punto di riferimento per la specialità nel Nord Ovest.”

Un passaggio fondamentale, che mette in luce la volontà di non accontentarsi di un livello standard, ma di puntare a far crescere la struttura verso una eccellenza riconosciuta oltre i confini regionali.

Santucci aggiunge: “Gli obiettivi primari sono l’incremento dell’attività mantenendo e migliorando, qualora necessario, qualità e cortesia, la riattivazione e l’implementazione di prestazioni e procedure al momento non disponibili in Valle, nonché la creazione di un gruppo coeso ed interscambiabile di Professionisti (medici, infermieri e personale amministrativo ed ausiliario).”

Non manca poi un’attenzione particolare al tema dei tempi d’attesa, uno dei talloni d’Achille di molte strutture sanitarie: “Non meno importante: migliorare l'appropriatezza prescrittiva per ridurre le attese.”

L’innovazione tecnologica è un altro tassello su cui si punta, con “un aggiornamento tecnologico per offrire la miglior qualità degli esami endoscopici e l’impegno ad ampliare la squadra dei professionisti della Gastroenterologia del Parini per meglio rispondere alle richieste della popolazione.”

Passando alla Rianimazione, il Dottor Fabio Sciutti porta in dote un’esperienza maturata in un grande centro universitario, il Policlinico San Matteo di Pavia, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità nella gestione dei pazienti critici e perioperatori, con particolare attenzione ai pazienti neurolesi e a quelli che necessitano di supporto respiratorio e cardiocircolatorio avanzato.

“La Valle d’Aosta, con le sue caratteristiche territoriali e demografiche uniche, ha bisogno di un ospedale in grado di esprimere al meglio tutte le discipline specialistiche, con particolare attenzione alla gestione delle patologie tempo-dipendenti e alla presa in carico definitiva dei casi complessi e non differibili, come il trauma maggiore” spiega Sciutti, evidenziando come la complessità dei bisogni sanitari richieda modelli organizzativi avanzati.

Fondamentale è il concetto di “anestesia di precisione”, ovvero un’assistenza sempre più personalizzata e articolata che accompagni il paziente ben oltre la sala operatoria, per rispondere alle esigenze dei pazienti fragili e sottoposti a interventi sempre più complessi.

Sciutti è orgoglioso del team dell’Ospedale Parini: “L’equipe di Anestesisti-Rianimatori possiede già competenze elevate in tutti questi ambiti. Sono orgoglioso di far parte di questo team e di poter mettere al servizio della sanità valdostana l’esperienza maturata in un grande centro come il Policlinico San Matteo.”

In definitiva, l’arrivo dei nuovi primari segna un momento importante per l’Ospedale Parini, che non solo rafforza il proprio organico con professionisti di grande esperienza, ma si prepara a migliorare qualità, innovazione e attenzione al paziente, elementi fondamentali per rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione valdostana.