Lo Tsaven des Étoiles a Champoluc

La magia de Lo Tsaven des Étoiles ritorna. Il secondo appuntamento avrà luogo domenica 20 luglio e trasformerà Route Varasc Piazza delle Poste a Champoluc in un angolo di gusto e meraviglia alpina. Dalle 16 alle 21 la notte gialla prenderà vita, con un mercato agricolo serale dove protagonisti saranno i sapori genuini e i volti delle aziende locali.

Promosso da Coldiretti Valle d’Aosta e Campagna Amica, in collaborazione con il Comune di Champoluc e la Regione autonoma Valle d’Aosta Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, l’appuntamento vuole essere un’occasione per incontrarsi, conoscere e gustare i prodotti a chilometro zero direttamente dalle mani di chi li coltiva ogni giorno.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da un laboratorio di educazione alimentare per bambini, che permetterà ai più piccoli di scoprire con semplicità e creatività il viaggio “dal latte al formaggio”.

Dalle 19, l’esperienza si arricchirà con un agri-aperitivo che celebra le eccellenze della tavola valdostana in versione conviviale e sostenibile, accompagnato dalla musica e dalle voci del Coro La Manda di Pontboset.

Più che un semplice agrimercato, Lo Tsaven des Étoiles è un appuntamento in cui la qualità del cibo incontra la bellezza del paesaggio e il calore della comunità adatta a chi ama il buon cibo, la natura e l’autenticità dei prodotti a km zero.