Rocco cerca casa

Rocco è un delizioso micio di oltre dieci anni. Rocco ha qualche acciacco. E' un gatto di ottimo carattere. Vive a Torre Pellice in provincia di Torino. La sua meravigliosa amica umana si trova ricoverata in struttura. Cerchiamo per lui una sistemazione serena e stabile presso una famiglia amorevole e protettiva che gli garantisca cure, spazi protetti, coccole. No fb. Sì Whatsapp. Cell. +39 333 941 0954 anche Whatsapp