Gabriele Ballestrazzi presenta il suo nuovo lavoro: "Chiedi chi era Guareschi"

Gabriele Ballestrazzi ha lavorato per quarant'anni come apprezzato giornalista presso il gruppo Gazzetta\ Gruppo Tv Parma. Ora, è un pensionato attivissimo: insegna giornalismo presso l'Università di Parma, scrive in rete e pubblica libri che catturano immediatamente l'interesse e la simpatia dei suoi numerosi fans. Irrinunciabile il suo recente "Chiedi chi era Guareschi" un ritratto inedito, incalzante, coinvolgente del papà di Peppone e Don Camillo.

Polemista, poeta, scrittore, giornalista, vignettista, contadino, marito e padre, ristoratore, dopo due anni trascorsi in campo di concentramento, Giovannino scrisse: - Sono riuscito a non odiare ! -. Anche dietro il filo spinato, Guareschi ha continuato a scrivere, a disegnare, a consolare e a soccorrere chi gli stava accanto. Manterrà il medesimo atteggiamento sereno e altruista anni dopo, rinchiuso ingiustamente nel carcere di Parma. In ogni circostanza, Giovannino ci offre un umorismo garbato, pulito, coraggioso e corrosivo, che fa di lui il secondo scrittore italiano più tradotto nel mondo dopo Collodi.

Peppone e Don Camillo, schierati su opposti fronti politici, riescono comunque a stimarsi, a rispettarsi e a collaborare uniti per il bene della "fettaccia di mondo" in cui vivono, per amore della comunità a cui appartengono: " Là in quella fetta di terra grassa e piatta che sta il fiume e il monte, fra il Po e l'Appennino. nebbia densa e gelata l'opprime d'inverno, d'estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente e qui tutto si esaspera. Qui le passioni politiche esplodono violente e la lotta è dura, ma gli uomini rimangono sempre uomini e qui accadono cose che non possono accadere da nessun'altra parte".

Giovannino ha vissuto contro corrente: denunciando senza esitare ingiustizie di ogni colore e pagando prezzi troppo alti per la sua sincerità.

"Chiedi chi era Guareschi" è stampato da Massimo Soncini Editore. Pag.176, euro 13.