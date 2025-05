All'Ospedale Parini di Aosta il 16 Maggio, Giornata di Prevenzione contro l'Ipertensione

Venerdì 16 maggio, in occasione della XXI Giornata mondiale contro l’ipertensione indetta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, celebrata ogni anno il 17 maggio, il dott. Alessandro Lisi e il dott. Giampaolo Carmosino dell’Ambulatorio per la Diagnosi e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa afferente alla S.C. Medicina Interna, organizzano un pomeriggio di misurazioni gratuite presso l’Ospedale “Parini” di Aosta, L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione rispetto alla corretta e regolare auto misurazione della pressione, un gesto molto importante sia per diagnosticare l’ipertensione sia per verificare l’efficacia della terapia nella prevenzione delle complicanze.

L’iniziativa, ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgerà presso gli ambulatori del piano terra (corpo D) del presidio ospedaliero di Viale Ginevra dalle ore 15:00 alle 17:30.

L’ipertensione può rimanere a lungo “silenziosa” per poi sfociare in complicanze importanti. Non è una malattia di per sé, ma aumenta il rischio di essere colpiti da ictus cerebrale, infarto di cuore, insufficienza renale ed altre malattie. La prevenzione è un aspetto chiave: bisogna modificare lo stile di vita introducendo nelle proprie abitudini esercizio fisico quotidiano, meno sale e meno alcol, eliminare il fumo e tenere sotto controllo il peso corporeo. Nel momento in cui la pressione risulta costantemente maggiore di 135/85 mmHg è bene ricorrere al proprio medico curante.

Da oltre 20 anni presso l’Ospedale “Parini” è attivo l’Ambulatorio per la cura e la diagnosi dell’ipertensione arteriosa, afferente alla Struttura complessa di Medicina Interna e tra quelli riconosciuti dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. L’Ambulatorio opera congiuntamente con i medici di famiglia per gestire in modo univoco e concordato le per­sone ipertese che potranno essere inserite dal loro medico curante in un apposito “percorso ipertensione”.