Sabato 17 maggio Angioedema day, giornata di sensibilizzazione contro l’angioedema ereditario

In occasione dell’Angioedema Day, giornata di sensibilizzazione contro l’angioedema ereditario, la Struttura semplice dipartimentale di Dermatologia offre una mattinata di counseling.

Sabato 17 maggio, presso l’Ospedale Beauregard di Aosta, dalle ore 9:30 alle 12:00, gli specialisti allergologi-immunologi saranno pronti per rispondere a chi soffre di questa patologia genetica, periodicamente già valutato, e a pazienti e parenti che possano invece sospettarne la presenza e siano alla ricerca di più informazioni. E’ possibile prenotare la consulenza chiamando dalle ore 10:00 alle 12:00 lo 0165 545426.

“L’angioedema ereditario è una malattia rara che necessita di conoscenze avanzate, sensibilità e preparazione per quanto riguarda la cura e la gestione dei casi clinici. Seguiamo 6 pazienti affetti da tale patologia, 4 dei quali direttamente residenti nella nostra regione. Da anni siamo impegnati sul fronte di questa patologia per la quale risulta fondamentale ottenere delle diagnosi corrette e soprattutto il più possibile precoci” spiega il dottor Paolo Borrelli, responsabile della Struttura e tra i soci fondatori dell’Associazione ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema). Il Centro valdostano è uno dei 23 in Italia nella Rete ITACA.

L’angioedema ereditario è una patologia che in Italia colpisce oltre un migliaio di persone. Diffusa in modo uniforme tra uomini e donne, si manifesta in genere entro i primi venti anni di vita, con la comparsa di gonfiori improvvisi nella cute, nelle mucose e negli organi interni. Si tratta di una malattia poco conosciuta che se non correttamente diagnosticata può portare alla morte. E’ determinata dalla carenza di una proteina plasmatica o dal non funzionamento di un enzima.