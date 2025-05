Modifiche alla circolazione in occasione del 46° Rally della Valle d’Aosta e dell’evento “Wings for life world run”

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento del 46° Rally della Valle d’Aosta, in programma il 3 e il 4 maggio, e della manifestazione podistica a scopo benefico “Wings for life world run”, in calendario il 4 maggio, tramite due ordinanze sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione.

Per “Wings for life world run”

Dalle ore 10 di sabato 3 maggio alle ore 21 di domenica 4 maggio:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori dell’evento, parcheggio sito a Sud Est di via Monte Vodice, di fronte all’Università della Valle d’Aosta, per consentire l’allestimento di un evento collaterale alla corsa a scopo benefico.

Dalle ore 9 alle ore 17 di domenica 4 maggio:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo le vie interessate dal percorso della competizione sportiva, via Torre del Lebbroso Ztl lato Ovest, via Piave, nel tratto compreso tra via Festaz e via Crétier, via Crétier, nel tratto compreso tra via

Piave e via IV Novembre, e via Bramafam, nel tratto compreso tra il la pista ciclabile a lato dei giardini pubblici e la cinta muraria romana.

Dalle ore 12 circa di domenica 4 maggio (e fino al termine della manifestazione):

sospensione temporanea della circolazione veicolare per tutti i veicoli, velocipedi compresi, nei tratti di percorso carrabile e nei tratti della rete di piste ciclabili interessati dal percorso della competizione, a eccezione delle carrozzelle e degli altri ausili in uso ai concorrenti con disabilità in via Monte Solarolo lato UNiVdA ( solo per attraversamento pedonale), via Aubert, via Torre del Lebbroso Ztl, via Festaz percorso ciclabile, via Piave, viale Crétier percorso ciclabile, via Bramafam percorso ciclabile, via Carducci percorso ciclabile, viale Partigiani corsia Est, dall’intersezione con via Bramafam in prossimità della fine della pista ciclabile e dell’accesso all’ autolavaggio fino all’intersezione a rotatoria con via Festaz (con conseguente istituzione di divieto di accesso per i veicoli percorrenti piazza Manzetti direzione via Carducci), via Festaz corsia Sud, nel tratto compreso tra viale Partigiani e via Torre del Lebbroso, via Torre del Lebbroso Ztl, via Aubert, piazza della Repubblica corsia ciclabile.

Per il 46° Rally della Valle d’Aosta

Dalle ore 7 di sabato 3 maggio alle ore 20 di domenica 4 maggio (e comunque fino al termine della corsa):

divieto di accesso a tutti i veicoli, a eccezione di quelli degli equipaggi partecipanti e in uso all’organizzazione della corsa, in strada Pont Suaz, nel tratto compreso tra la rotatoria con via I Maggio/via Dalla Chiesa e l’ingresso al piazzale della cabinovia per Pila;

senso unico di marcia in via del Pont Suaz per i veicoli provenienti da via Paravera esclusivamente da Nord verso Sud e con tratto di strada presidiato dagli organizzatori dell’evento motoristico, al fine di consentire trasferimento degli equipaggi in gara e per garantire la sicurezza del pubblico e del normale traffico veicolare.