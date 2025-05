Modifiche alla circolazione nel parcheggio dell’Area megalitica di corso Saint-Martin-de-Corléans

Si informa che, al fine di assicurare la sosta dei veicoli dei partecipanti al XVI raduno delle auto storiche del circolo degli scacchi in visita al Megamuseo, tramite un’ordinanza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli dei partecipanti al raduno, nel parcheggio di pertinenza dell’Area Megalitica di corso Saint-Martin-de-Corléans (di fronte alla ex Maternità), in vigore sabato 31 maggio dalle ore 15 alle ore 18.