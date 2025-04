Filiera del legno per l’arredo 100% nazionale: al via le domande per le agevolazioni alle imprese forestali

È stato emanato il Decreto Direttoriale del 4 aprile 2025 relativo alla misura "Filiera del legno per l’arredo al 100% nazionale", che definisce tempi e modalità per accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2025. Si tratta di una misura pensata per dare impulso al comparto forestale e della prima lavorazione del legno, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore e promuovere lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali.

Il provvedimento mira infatti a incentivare la nascita di nuove imprese, sostenere il consolidamento di quelle già attive e favorire l’adozione di tecnologie innovative, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi. Una spinta concreta alla modernizzazione e alla sostenibilità della filiera, in linea con gli obiettivi di rilancio del Made in Italy nel settore dell’arredo.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dal 15 maggio al 10 luglio 2025 esclusivamente tramite procedura informatica, attraverso il portale del soggetto gestore della misura, Invitalia (www.invitalia.it). La documentazione ufficiale e tutti i dettagli operativi sono disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione dedicata agli incentivi per la filiera del legno.

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 20 milioni di euro. L’accesso ai contributi seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo un criterio che premia la tempestività e la prontezza operativa delle imprese interessate.

Questa misura rappresenta un’opportunità significativa per il comparto forestale valdostano e nazionale, in un momento in cui l’attenzione verso la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e la valorizzazione della filiera corta del legno è sempre più centrale.