Attenzione sulla SR 47 di Cogne: traffico regolato per lavori e monitoraggi

Le misure, adottate con ordinanza firmata dal Presidente della Regione, riguardano un tratto specifico della strada – compreso tra il chilometro 11 e il chilometro 17+700 – e si rendono necessarie per garantire la sicurezza della viabilità in una fase di monitoraggio del territorio.

Nel dettaglio, per la giornata di giovedì 24 aprile, dalle ore 7 del mattino fino alle 21, la circolazione sarà consentita con modalità di senso unico alternato. Questo sarà regolato da un impianto semaforico e da personale addetto alla viabilità (i cosiddetti “movieri”), nel tratto compreso tra il chilometro 12+700 e il chilometro 12+900. Si tratta di una misura temporanea finalizzata a gestire in modo ordinato il flusso veicolare in una zona particolarmente delicata.

A partire dalle ore 21 dello stesso giorno, e fino alle 7 del mattino seguente (giovedì 25 aprile), il transito lungo quel tratto sarà completamente sospeso. Questo stop notturno permetterà ulteriori verifiche tecniche e interventi puntuali, laddove necessari.

Nella giornata del 25 aprile, dalle 7 alle 21, si tornerà alla circolazione con senso unico alternato, sempre con l’ausilio di semafori e movieri nello stesso tratto. Dalle ore 21 in poi, la strada resterà aperta, ma continuerà a essere sorvegliata tramite monitoraggio attivo e gestita con impianto semaforico, a garanzia della sicurezza degli automobilisti.

Un aspetto importante riguarda i mezzi di emergenza: è previsto che ambulanze, Vigili del fuoco e altri veicoli di soccorso possano transitare in qualsiasi momento, purché ne sia data comunicazione preventiva alla Centrale unica del soccorso.

Queste misure rientrano nel quadro più ampio della gestione del rischio idrogeologico e della prevenzione in contesti montani, dove la viabilità può essere soggetta a modifiche anche repentine a seconda delle condizioni meteo o delle verifiche tecniche sul terreno.

L’auspicio, da parte delle autorità, è che la popolazione residente e i visitatori che si muovono verso la vallata di Cogne possano comprendere la necessità di queste misure, pensate nell’ottica della tutela di tutti. Chi viaggia è invitato a programmare gli spostamenti tenendo conto di queste fasce orarie, in modo da evitare disagi e garantire una percorrenza sicura.