Tra algoritmi e visioni del domani: MaisonLoisir 2025 accende i riflettori sull’abitare e sull’informazione del futuro

Ferveno i lavori di allestimento tensostrutture per Miason Loisir

Non è un semplice corso, e nemmeno solo una fiera. È un passaggio di soglia. Un varco temporale che ci proietta nel cuore di due temi che plasmeranno il nostro futuro: l’intelligenza artificiale e il modo in cui abiteremo il mondo. La cornice? Quella di MaisonLoisir 2025, la decima edizione di un evento che non ha mai smesso di evolversi.

Mercoledì 30 aprile, alle ore 10.00, l’aria dell’Espace Aosta si caricherà di tensione creativa: in Sala Eventi andrà in scena un appuntamento destinato a lasciare il segno. Si intitola “Penna, algoritmo e verità: l’intelligenza artificiale nella cassetta degli attrezzi del giornalista” ed è il primo corso in Valle d’Aosta a esplorare, con profondità e spirito critico, il rapporto tra chi scrive e chi elabora dati.

A guidarlo sarà Pepe Moder, volto noto della divulgazione culturale, autore del podcast Storie di Brand e punto di riferimento nazionale per chi indaga l’evoluzione della narrazione nel tempo dell’IA. Insieme a lui, giornalisti, comunicatori e appassionati saranno chiamati a riflettere non solo sull’etica e sugli strumenti, ma anche sull’identità stessa di chi, oggi, racconta il reale.

Perché l’algoritmo può suggerire, aiutare, persino creare. Ma la verità, quella profonda, fatta di sfumature, sguardi e contesto, resta ancora un affare umano. E proprio lì si gioca la sfida.

Il corso, accreditato con 3 crediti formativi dall’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, apre ufficialmente il calendario formativo di MaisonLoisir 2025, ma è anche l’innesco narrativo di una settimana che si preannuncia straordinaria.

Il patron Diego Peraga

Maison&Loisir compie 10 edizioni, ma la sensazione è quella di essere davanti a un nuovo inizio. Dal 30 aprile al 4 maggio, l’Espace Aosta tornerà a essere crocevia di innovazione, arte, architettura, artigianato e sperimentazione. Ma anche la città, con il progetto Fuori Maison, si trasformerà in un grande palcoscenico urbano.

La mostra fotografica “10 Anni di M&L”, che sarà inaugurata in Piazza Severino Caveri, racconterà per immagini il percorso di un evento che ha saputo mutare pelle, restando fedele alla sua vocazione: ispirare.

In conferenza stampa di presentazione della rassegna - Martedì 22 aprile 2025 Ore 18:00 Piazza Severino Caveri, Aosta - interverranno le voci di chi ha creduto e fatto crescere questa manifestazione: Luigi Bertschy, Roberto Sapia, Henri Calza, e naturalmente Diego Peraga, ideatore e cuore pulsante di MaisonLoisir, che commenta così:

“MaisonLoisir X rappresenta un’occasione straordinaria per guardare avanti. Vogliamo esplorare le nuove frontiere dell’abitare, unendo tecnologia e cultura per offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro.”

E non sono solo parole. Le cifre dell’edizione passata parlano chiaro: 41.000 visitatori, 200 espositori, 150 eventi. Un vero e proprio festival della trasformazione, che ha messo Aosta al centro di un dialogo europeo su sostenibilità, design e abitare consapevole.

La vera forza di MaisonLoisir sta nella sua capacità di tenere insieme mondi diversi. La tecnologia e l’artigianato. Il legno vivo e la domotica. I nuovi materiali ecocompatibili e i saperi delle mani antiche. Un filo sottile ma fortissimo unisce la cucina valdostana ai sistemi intelligenti per la gestione energetica domestica, le ceramiche d’autore alle startup della bioedilizia.

In questa edizione, ogni spazio sarà esperienza immersiva: dalle esposizioni di design all’area enogastronomica, dove la Valle d’Aosta racconterà sé stessa con i suoi sapori più autentici, trasformando ogni visita in un piccolo viaggio sensoriale.

Anche il pubblico più curioso troverà pane per i propri denti (letteralmente), e chi cerca ispirazioni per la casa del domani scoprirà soluzioni sostenibili, intelligenti, belle da vedere e da vivere.

MaisonLoisir non è mai stata solo una fiera, e nel 2025 lo sarà meno che mai. È una trama narrativa fatta di incontri, idee, sogni condivisi. E quest’anno, con la presenza di figure come Pepe Moder, si aggiunge un nuovo protagonista: la riflessione profonda sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, informativa ed etica.

Chi sarà ad Aosta dal 30 aprile al 4 maggio non sarà semplice spettatore: sarà autore. Di una storia che parla di futuro, ma si scrive oggi. E che – come ogni buon racconto – inizia sempre con una domanda.

Pepe Moder è un divulgatore, autore e speaker tra i più apprezzati in Italia nel panorama della comunicazione culturale e del branding. È ideatore e voce del seguitissimo podcast Storie di Brand, prodotto da Vois.fm, che racconta le vicende (spesso epiche e sorprendenti) dietro i marchi che hanno fatto la storia, intrecciando economia, cultura e storytelling.

Con una formazione solida nel marketing e nella comunicazione, Moder ha lavorato a lungo per grandi realtà aziendali, affinando un linguaggio capace di unire rigore, empatia e intrattenimento. Dal 2020 ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla divulgazione, portando il suo stile unico in radio, podcast, eventi e corsi di formazione.

La sua capacità di raccontare il business come una storia umana lo ha reso un punto di riferimento anche nel mondo giornalistico e accademico, dove tiene regolarmente lezioni, workshop e talk sul potere narrativo delle imprese e sulle sfide dell’informazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Alla domanda su cosa lo muova, risponde spesso con una frase:

“Non c’è marchio senza storia. E non c’è futuro senza chi sa raccontarlo.”