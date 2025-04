Pasqua al buio, ma con speranza: la luce torna piano piano nelle valli

Doveva essere una Pasqua serena, con le montagne ancora imbiancate a far da sfondo ai pranzi in famiglia e alle fughe dei turisti verso la quiete delle valli. Invece, è stata una Pasqua al buio, interrotta dal maltempo, da guasti sulla rete elettrica e da un contraccolpo economico che si è fatto sentire forte.

Alle ore 11, Deval ha comunicato alla Protezione Civile che 251 utenze erano ancora scollegate. In Valsavarenche, i villaggi di Pont, Eaux Rousses, Bien e Molère saranno ricollegati entro fine mattinata grazie all’installazione di generatori. A Pila e Sarre, circa 100 utenze sono già alimentate da gruppi mobili, anche se parte degli impianti di Pila resta ancora isolata. La stima è che entro la serata l’energia sarà ripristinata in tutte le zone abitate.

Ma i danni non si misurano solo in chilowatt. Le strutture ricettive sono state travolte da una valanga di disdette: in alcune aree si parla di fino al 70% di cancellazioni. Turisti spaventati, piani saltati, colazioni preparate per nessuno. Un brutto colpo per l'economia locale, che contava sulla Pasqua come primo banco di prova stagionale dopo un inverno altalenante.

«Un’intera comitiva ha annullato all’ultimo minuto – racconta una albergatrice della zona di Valsavarenche – temevano di non avere né riscaldamento né luce. E anche chi è venuto, ha passato le notti con le coperte pesanti. Le immagini delle strade interrotte e dei blackout hanno fatto il resto.»

La Deval e la Protezione Civile stanno lavorando senza sosta. E nonostante il clima e le difficoltà logistiche, i tecnici continuano a muoversi con tenacia tra i paesi isolati, nel tentativo di ridare normalità a una festa già troppo sacrificata.

Eppure, come spesso accade qui in Valle, la solidarietà ha preso il posto del rancore. I generatori si condividono, gli operatori turistici si scambiano clienti e consigli, le comunità si stringono. Una luce diversa, meno elettrica ma più umana, si è accesa anche stavolta.

Il maltempo ha guastato la festa, sì. Ma la Pasqua insegna che la speranza resiste, anche nel buio.