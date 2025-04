Printemps Théâtral – Septième soirée

La 44e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste, à côté de la Saison Culturelle 2024-2025, présentera samedi 26 avril à 21h, au Théâtre Splendor, les compagnies Lo tren di Verrayes et Le Badeun de Chouélèi de Saint-Christophe.

La soirée sera animée par des pauses musicales avec Marcello Giometto et Loris Damarino.

Lo tren – « Lé Pouentì »

(Lé Pouentì = L'Arboretum di Verrayes)

Pièce écrite par « Mandì » avec la compagnie

Consultant en réalisation : Aldo Marrari

Responsables de Lo Pitché Trèn (jeunes acteurs) : Rouja Meynet et Mathieu Yeuilla

Collaborateurs : Mattia Lavevaz et Nathalie Yeuilla

Vidéo « Arboretum » : Fabio Réan

Acteurs :

Marie-Claire Désirée Chapellu, Elodie Charles, Corinne Foudon, Corrado Foudon, Elena Foudon, Mathieu Foudon, Alizée Ronc, Fabio Ronc, Marisa Voulaz et Mathieu Yeuilla

Jeunes acteurs :

Ariel Dandres, Luce Foudon, Clovis Lillaz, Sebastien Machet, Stephan Machet, Iris Mathamel, Yari Porliod, Lyam Porliod et Philippe Ronc

Une pièce... la création de « Lé Pouentì »... quel exploit céleste !

« Au Printemps feront leurs débuts Marie-Claire Désirée Chapellu, Clovis Lillaz et Stephan Machet, nouvelles entrées dans la compagnie – dit Corinne Foudon, présidente de Lo tren depuis 2022. Merci à « Mandì » pour avoir écrit avec nous la pièce, qui est un hommage au créateur de l'Arboretum, l'illustre chanoine Pierre-Louis Vescoz (1840–1925), cent ans après sa mort. En son honneur, la Commune de Verrayes et ses associations consacreront d'autres événements au cours de l'année. »

Petite histoire de Lo tren

Née en 1993 par la volonté de Giuliana Cerise, qui a écrit la première pièce, la compagnie tire son nom de la peur des Véayòn pour le transport ferroviaire et de l'angoisse provoquée par l’énorme nuage noir le long de la Doire Baltée, accompagné d’un bruit terrible.

Après la grande inondation de 2000, qui a détruit beaucoup de matériel, le groupe a dû faire une pause. Mais en 2006, grâce à Elena Foudon, l’activité théâtrale a repris.

Au fil du temps, Lo Trèn a toujours présenté des pièces amusantes et originales.

Depuis 2019, Joël Cena et Rouja Meynet, parmi les acteurs de Lo Trèn, ont commencé à suivre les très jeunes de la compagnie pour leur permettre de jouer aussi dans des pièces autonomes. Ce groupe est appelé Lo Pitché Trèn, qui, à partir de 2025, est suivi par Rouja Meynet et Mathieu Yeuilla.

Le Badeun de Chouélèi – « Alén trouì Pappa Tsalende ! »

Le Badeun de Chouélèi in scena

(Andiamo a trovare Babbo Natale !)

Pièce écrite par la compagnie

Mise en scène : Silvana Cheney

Collaborateurs : René Betemps, Marco Boch et Marco Frassy

Acteurs :

Barrel Matteo, Betemps Marco, Betemps Mélanie, Bionaz Elisa, Celesia Cloe, Chenal Simona, Cheney Silvana, Courtil Jean, Sophie Cugnach, Frassy André, Gemelli Alice, Gemelli Davide, Gemelli Simone, Lambot Mathieu, Lambot Nicole, Rean Mathieu et Voulaz Jérémy

Une pièce... le rêve de cinq jeunes amis de rencontrer le Père Noël.

« La jeune Sophie Cugnach fait son entrée au Printemps après ses débuts au Carnaval de Sorreley – dit Silvana Cheney, metteuse en scène et actrice. L'idée de la pièce de cette année est née des jeunes de la compagnie, et même si c'était un défi, ce fut un plaisir de la réaliser. Par ailleurs, Lidia Henriet a passé le relais de la présidence, fin 2024, à Matteo Barrel, qui déclare : “Pour moi, c'est un honneur et une grande responsabilité de succéder à une figure aussi importante que Lidia, qui reste cependant notre présidente d'honneur.” »

Lo tren di Verrayes

Petite histoire de Le Badeun de Chouélèi

La compagnie est née en 1992, à l'occasion du carnaval de Sorreley, dans le but de s’amuser, d’amuser le public et de passer du bon temps en bonne compagnie.

Les pièces sont écrites par la troupe elle-même, dirigée au début par Magui Bétemps et, aujourd’hui, par Silvana Cheney, dans le double rôle d’actrice et de responsable de la mise en scène.

Au fil de son histoire, Le Badeun de Chouélèi a connu, de temps à autre, un changement de génération.

Lo tren di Verrayes in scena