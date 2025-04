Maltempo in Valle d’Aosta, tregua meteo ma la Valle del Lys resta isolata

Dopo il diluvio, la conta dei danni. La Valle d’Aosta si è svegliata stamane sotto un cielo più clemente, ma con le ferite ancora aperte lasciate dalla bomba d’acqua che ha colpito ieri gran parte del territorio regionale. Oltre 57 centimetri di pioggia caduti in poche ore, allagamenti, frane, blackout e strade interrotte hanno messo in ginocchio un sistema già fragile.

Il meteo di oggi: tregua (parziale), ma attenzione

Le previsioni meteo regionali parlano oggi di una giornata abbastanza soleggiata, con nubi al mattino lungo i confini e un aumento della nuvolosità da metà giornata nelle zone sud-orientali. Il pericolo immediato legato alle precipitazioni sembra rientrato, almeno temporaneamente. Lo zero termico salirà dai 1800 metri del mattino ai 2600 nel pomeriggio, segnale chiaro di un’atmosfera più mite. I venti saranno deboli nord-occidentali, in rotazione da sud-ovest, con possibili episodi di foehn nelle valli superiori.

Valle del Lys ancora isolata: strade chiuse fino a nuovo ordine

Ma se il cielo si schiarisce, la situazione a terra resta critica, in particolare nella Valle del Lys, dove continuano i problemi legati alla sicurezza dei versanti. Alle ore 8 di oggi, la Protezione Civile ha confermato la chiusura fino a nuova indicazione di tre arterie strategiche per la zona:

SR 44 della Valle del Lys

SR 43 di Staffal

SR 1 di Perloz

Sopralluoghi tecnici e valutazioni approfondite sono previsti per la giornata odierna, ma al momento non si esclude la possibilità di nuove frane o smottamenti. La popolazione è stata invitata a non mettersi in viaggio, a limitare gli spostamenti e a seguire solo i canali ufficiali per gli aggiornamenti.

Bilancio e interventi

Il Centro Coordinamento Soccorsi, riunito ieri d’urgenza sotto la guida del Presidente Renzo Testolin e del capo della Protezione Civile Valerio Segor, ha tracciato una prima mappa delle criticità: strade regionali inaccessibili, interruzioni dell’autostrada A5, traffico ferroviario sospeso in più tratti, e diversi comuni ancora senza corrente elettrica.

"La giornata di ieri è stata durissima – ha detto Testolin – ma la risposta del sistema di emergenza è stata all’altezza. Ora però non è il momento di abbassare la guardia".

Allerta ancora attiva

Nonostante la migliore condizione meteo, la saturazione del terreno e la fragilità dei versanti rendono la situazione ancora molto instabile. Le autorità invitano alla massima prudenza: bastano pochi millimetri di pioggia o un piccolo scivolamento del terreno per riattivare frane latenti.

VIABILITÀ: STRADE CHIUSE (aggiornamento ore 8.00 del 18 aprile 2025)

🚫 Strade regionali CHIUSE fino a nuova comunicazione:

Sopralluoghi e verifiche tecniche in corso. Le riaperture verranno valutate nelle prossime ore.

Raccomandazioni:

Evitare spostamenti non necessari

Non accedere a zone interdette

Seguire solo i canali ufficiali per aggiornamenti

Protezione Civile e Forze dell’Ordine al lavoro per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.

SEGNALAZIONI ANAS

PERSONALE E MEZZI ANAS IMPEGNATI SENZA

SOSTA PER GARANTIRE LA SICUREZZA SULLA RETE STRADALE

E RIPRISTINARE LA VIABILITA’

 registrati innalzamenti importanti dei corsi d’acqua, esondazioni, frane

 in Piemonte chiusure sulla SS25, SS142, SS229, SS299, SS549, SS596dir,

SS659

 in Valle d’Aosta chiusure sulla SS26 e SS27

L’ondata di eccezionale maltempo che sta colpendo il Nord-Ovest dell’Italia e la Toscana ha

determinato la chiusura al transito di diverse strade statali interessate da locali innalzamenti dei

corsi d’acqua, esondazioni e frane Le squadre di intervento e il personale tecnico di Anas sono al

lavoro senza sosta per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità laddove interrotta.

In Piemonte

al momento permane la chiusura della SS25 “Del Moncenisio”, causa allagamento, dal km

30,970 al km 26,000 in località Chiusa di San Michele (TO), senza viabilità alternativa disponibile.

La stessa strada è chiusa causa ingrossamenti corsi d’acqua dal km 59,300 al km 64,750, in località

Giaglione (TO), dove è stato istituito percorso alternativo su viabilità comunale.

Permane la chiusura della SS142 “Biellese”, causa innalzamento livello del fiume Sesia dal km

30,380 al km 30,600, in località Romagnano Sesia (NO). È stato istituito percorso alternativo su

viabilità comunale

La SS229 “Del Lago D’Orta” è chiusa causa innalzamento del fiume Strona dal km 55,000 al

km 58, 000, in località Omegna (VB).

Chiusa al momento la SS299 “Di Alagna”, causa innalzamento livello del fiume Sesia, dal km

33, 000 al km 35, 000, in località Serravalle Sesia (VC). È stato istituito percorso alternativo su

viabilità comunale

La SS549 “Di Macugnaga” è chiusa in tre tratti: all’altezza della Galleria Rio Valle causa

allagamento dal km 23,874 al km 24,022 , in località Stabioli (VCO), al km 10,000 in località

Calasca-Castiglione (VB), per la presenza di materiale in carreggiata, dovuta all’esondazione del

torrente Anza, e per una frana dal km 11,600 al km 13,000, in località Bannio Anzino (VB).

La SS596dir “Dei Cairoli”è chiusa causa esondazione fiume Sesia al km 12,561, in località

Candia Lomellina (PV).

La SS659 “Delle Valli Antigorio e Formazza" è chiusa, causa prevenzione per allerta meteo

idrogeologica rossa ed arancione, dal km 36,400 al km 40,000, in località Cascate Toce, nel

territorio comunale di Formazza (VCO), nessuna viabilità alternativa disponibile, e causa frana

dal km 31,800 al km 33, 200, località Formazza (VCO). In questo tratto è stata istituita viabilità

alternativa in loco.

In Lombardia:

la SS596dir “Dei Cairoli” è al momento chiusa causa esondazione fiume Sesia dal km 9,500 al

km 12,500, in località Candia Lomellina (PV). Percorso alternativo SS494 Dir Valenza.

In Valle d’Aosta:

la SS26 “Della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa causa frana dal km 64,450 al km 68,

000, in località Montjovet (AO). Il transito è consentito solo ai residenti con eviazioni in loco.

La SS27 “Del Gran San Bernardo” chiusa causa frana e albero in carreggiata dal km 19,600 al

km 23,000, località Saint-Rhèmy-en-Bosses (AO). Nessun percorso alternativo.

In Toscana,

la SS66 “Pistoiese” è chiusa causa frana sul piano viabile al km 67,000, in località San Marcello

Piteglio (PT). Traffico leggero e mezzi di soccorso sono temporaneamente deviati su viabilità

locale.