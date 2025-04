Sulle orme della Passione: il cammino del Vescovo con la comunità valdostana

Con la Domenica delle Palme, il prossimo 13 aprile, la Diocesi di Aosta entra nel cuore del tempo liturgico più intenso dell’anno: la Settimana Santa. Un percorso di preghiera, riflessione e condivisione che culminerà nella gioia della Pasqua, domenica 20 aprile. A guidare questo cammino spirituale sarà come sempre Monsignor Franco Lovignana, Vescovo della diocesi, che accompagnerà la comunità valdostana con una serie di celebrazioni significative, toccanti e profondamente partecipate.

La processione delle Palme aprirà la Settimana Santa con la consueta partenza dalla chiesa di Santo Stefano e arrivo in Cattedrale per la celebrazione della Passione del Signore. Un gesto collettivo che richiama l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, tra rami d’ulivo, voci di gioia e il mistero della Croce che si avvicina.

Giovedì Santo, 17 aprile, il Vescovo presiederà due momenti fondamentali per la vita diocesana: la Messa Crismale del mattino, in Cattedrale, durante la quale verranno benedetti gli oli santi usati nei sacramenti e ricordati i giubilei di ordinazione di numerosi sacerdoti, veri testimoni di un’esistenza donata. La sera, la celebrazione della Cena del Signore aprirà il Triduo Pasquale, evocando l’ultima sera di Cristo con i suoi discepoli, in quel gesto eterno del pane spezzato e condiviso.

Il Venerdì Santo sarà scandito da due appuntamenti carichi di pathos e memoria. Alle 18, la celebrazione della Passione del Signore in Cattedrale, seguita dalla suggestiva Via Crucis cittadina, che partirà alle 20:30 dall’Arco d’Augusto e si concluderà di nuovo in Cattedrale. Un cammino che si fa preghiera collettiva, con le voci, le luci e il silenzio della città a rendere ancora più potente il ricordo del Calvario.

Sabato 19 aprile, alle ore 21, la Veglia Pasquale, madre di tutte le liturgie, riempirà di luce la notte in Cattedrale. È il momento della rinascita, dell’annuncio che tutto cambia: "Non è qui. È risorto!"

La mattina di Pasqua, domenica 20 aprile, Monsignor Lovignana presiederà la Messa solenne delle 10:30 in Cattedrale, e nel pomeriggio porterà il messaggio pasquale tra i malati, con la celebrazione delle 16:00 all’Ospedale Parini. Alle 17:30, nella Collegiata di Sant'Orso, l’incontro con la comunità proseguirà con la celebrazione dei Vespri, segno di un giorno pieno di luce e speranza.

A chiusura del ciclo pasquale, mercoledì 23 aprile, il Vescovo si recherà nella Casa Circondariale di Brissogne, dove celebrerà due Messe dedicate ai detenuti. Un gesto di grande vicinanza umana e spirituale, per ricordare che la Risurrezione raggiunge ogni cuore, anche quello ferito, solitario o dimenticato.

In queste giornate, che uniscono cielo e terra, spiritualità e vita concreta, la voce della Chiesa valdostana si fa guida silenziosa e sicura. Le celebrazioni saranno trasmesse anche in diretta da Radio Proposta Aosta, per raggiungere chi è lontano o impossibilitato a partecipare. Perché la Pasqua, nella sua essenza più vera, è incontro, è speranza che abbraccia tutti.