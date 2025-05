ÉVANGILE DE DIMANCHE: JE VOUS DONNE LA PAIX, JE VOUS LAISSE MA PAIX

Avant de quitter ce monde vers son Père, Jésus adresse à ses disciples un discours d'adieu, où il leur rassure sa proximité pour toujours avec les verbes conjugués au future. La condition sine qua none est de garder le commandement de l'amour en vue d'être aimé par le Père et devenir le temple de la Trinité Sainte. "Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure", dit le Seigneur. Jésus offre deux dons fondamentaux à ses disciples: le don du Saint Esprit, le défenseur (Ad-vocatus), le consolateur. Le deuxième don est la paix. Ces deux dons empêchent les coeurs de troubler et de rouiller en face des souffrances du temps présent. Dans cette méditation, notre attention se concentrera sur le don de la paix, tandis que le premier sera développé le jour de la Pentecôte.

1. JE LAISSE LA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX.

Quelle est la nature de cette paix?

Cette paix de Jésus donnée aux disciples que nous sommes, n'est pas le fruit de la difficile négociation entre les belligérants, pour un cessez-le feu momentanné et souvent violé et avorté. Cette paix est le don total de sa vie pour que le monde soit sauvé.

Le Seigneur ressuscité donne sa paix à ceux qui lui sont restés fidèles. Il leur dit:"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix". Le Christ donne ce qu'il est. Le Christ est notre paix, car il a détruit le mur de la haine, l'inimitié et il a réconcilié les peuples pour n'en faire qu'un, comme nous le témoigne saint Paul (Eph2,14). En lui ceux qui sont loins sont devenus proches. Le Psaume 66 nous invite à reconnaître l'action providentielle de Dieu, pour la paix et l'unité du genre humain en cette prière: "Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice; tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations".

La paix selon saint Augustin est la "concorde et la tranquillité de l'ordre". La paix comme initiative purement humaine ne tient pas debout, car "nous marchons encore dans la foi et non dans la vision"(2Co5,6-7). La paix dans la cité terrestre se réduit soit à la tranquillité, soit à l'ordre. Il ne suffit pas d'être tranquille pour être dans la paix. L'ordre dépourvu de concorde et de liberté est dictature, autoritarisme et absolutisme. Sans l'écoute constante du Verbe divin qui est principe de vérité, et sans l'ouverture à son Esprit qui est le principe de charité, le monde devient le champ de bataille entre les forces nuisibles de Eracle et Kakos. Eracle tue Kakos, pour lui avoir volé ses boeufs. En grec "kakos", signifie laid, affreux, mauvais, horrible et terrible. Kakos est la négation du beau (kalos). Le monde devient laid là où manque la bonté (ágathon) et la beauté (hē kallonē). Jésus est harmonie de la bonté et la beauté. Qui aime Jésus lui ressemble, car en lui, tout ce qui existe de beau demeure beau en tant que beauté qui ne passe pas selon Michel Foucault. Il est cette beauté qui sauve le monde selon Fedor Dostoivskij. Là où il y a le Christ, "amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent"(Ps84).

2. L'ÉGLISE, PROMOTRICE DE LA PAIX DU CHRIST.

Jésus ne nous laisse pas sa paix pour la conserver. Au contraire, le propre de la paix est de se répandre. On met une lampe allumée sur le lampadaire. L'action missionnaire de l'Église est semblable à la lumière de la lune pendant la nuit. La lune reçoit la lumière du soleil en vue de la transmettre sans réserve (mysterium lunae). Elle ne garde rien pour soi. Cependant, cette gratuité de la lumière dans la nuit rencontre des obstacles qui sont les nuages qui bloquent son iradiation sans pour autant changer sa nature. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain mais sa parole rencontre des résistences.

La première lecture résoud le conflit entre le fondamentalisme religieux de certains juifs et les traditions des autres peuples. La paix est l'harmonie de la différence, l'acceptation de l'autre dans sa diversité. Ce qui nous est commun dans nos diversités de race, de couleur de la peau, de culture, de religion, de langue, est l'humanité toujours nouvelle, surprenante dans son apparition au-delà de nos apparences. Cette réalité divine invisible est le point de départ de tout projet de paix. Beaucoup de guerres naissent à partir du manque du respect de l'autre dans ce qui constitue son identité et sa dignité. L'Église primitive a affronté avec lucidité le problème de circoncision qui divisait les deux communautés et créait le trouble et le désarroi. Le premier concile de Jérusalem a résolu ce différend, car là où il y a l'écoute de l'Esprit Saint, règne la concorde, l'accueil et l'acceptation de l'autre dans sa différence. Les apôtres renvoient Juda et Silas pour apporter aux nouveaux baptisés non juifs ce message de paix: "L'Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne pas peser sur vous d'autres obligations (...). Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela". La pastorale de la paix exige toujours l'écoute constante de Jésus et de son Esprit.

3. LES INGRÉDIENS DE LA PAIX.

La paix véritable, ce don du Christ pour l'humanité harmonise des composantes que nous appelons ingrédients de la paix qui sont: la parole (vérité), le pain, le pardon, la prière, la joie, la générosité, l'amitié, la gratitude, la gentillesse, la beauté.

3.1 La paix et la parole

La paix est le fruit de la bénédiction. La parole est riche de sens et oriente l'existence. Une petite parole peut sauver ou tuer une personne. Pour cela, saint Paul écrit aux Éphésiens en leur interdisant toute forme d'abus de la parole:"De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent"(Eph4,29). La paix exige le renoncement à tout langage violent, car la langue est comme "un petit feu qui embrase une immense forêt"(Jc3,5). La parole pleine de vérité et de charité est l'instrument efficace de paix.

3.2 La paix et le pain

Il y a un rapport étroit entre le pain matériel et la paix. Jésus a pitié de la foule affamée et accomplit le signe de la multiplication des pains pour ce motif:" Les renvoyer à jeun, je ne le veux pas: ils pourraient défaillir en route, "(Mt15,32) . Il transforme ce signe matériel en sacrement d'amour, l'eucharistie, ce pain de vie qui nourrit le peuple en marche vers la béatitude sans fin. Qui mange de sa chair et boit de son sang a la vie éternelle. Ainsi, l'homme n'est plus réduit à ce qu'il mange selon Ludwig Feuerbach, son humeur ne dépend plus de sa digestion et du fonctionnement de ses intestints selon Nietzsche, mais devient ce qu'il mange, le corps du Christ. Si le ventre affamé de pain n'a plus d'oreilles, le coeur affamé du pain eucharistique n'a plus de paix.

3.3 La paix et le pardon

L'autre ingrédient de la paix du Christ est le pardon. Pourquoi devons-nous pardonner sans mesure comme Jésus le recommande à Pierre? La réponse est que Dieu nous pardonne toujours et exige à faire autant pour notre bien, et le bien supérieur est la paix, la concorde avec nos frères et soeurs. Le pardon guérit nos blessures intérieures qui ne peuvent trouver aucun médicament dans les pharmacies. Le pardon donné et reçu nous guérit de nos dépressions. Nous sommes pardonnés pour pardonner.

3.4 La paix et la prière

La prière est une irrigation de l'âme aride, assoiffée sans eau. Sans la prière, nous sommes agitées, agréssifs, nerveux, désespérés et un petit problème devient une montagne. Toutes les personnes de paix sont des amoureuses de la prière. Sans la prière nous perdons le boussol de la vie.

3.5 La paix et la joie

Jésus accorde à ses disciples la paix et la joie. Il dit: "Je vous donne ma paix"(Jn14,27). Il dit encore:" Que ma joie soit en vous"(Jn15,11). La joie du coeur vient de la communion avec le Seigneur ressuscité. Les disciples retrouvent la joie quand le Christ leur apparait au cénacle les portes fermées par peur des juifs. Il leur donne la paix et le souffle de vie. Les disciples d'Emmaüs en entendant l'explication des écritures par l'inconnu, leur coeur éprouvait de la joie. La joie du Seigneur est notre rampart. La joie est l'expression de la paix du coeur.

3.6La paix et la générosité

La parole générosité est riche de signification. Le verbe générer signifie engendrer, donner la vie. Sans la générosité il n'y a pas de génération et par conséquent, la généalogie s'éteint. Un des ingrédiens de la paix est donc la générosité. Faire du bien est se faire du bien, dans la mesure où "il y a plus de joie à donner qu'à recevoir".

3.7 La paix et l'amitié

Cicéron dans sa lettre sur l'amitié la définit comme proximité des coeurs malgré la distance des corps. Dans l'amitié vraies les lointains se sentent proches et les morts restent présents en nous. Dans l'amitié authentique, les riches enrichissent les pauvres dans la mesure où l'amitié exige l'égalité et l'affection. Dans l'amitié, tout ce qui est à l'origine des conflits et des guerres comme la haine, l'envie, la jalousie, est bani. L'amitié des enfants dont les parents ne se parlent pas conduit à la réconciliation. L'amitié entre Jonathan et David, permettra à Jonathan d'intercéder auprès de son père Saul, pour cesser de persécuter le jeune David son ami.

3.8 La paix et la gratitude.

Nous sommes faits pour rendre grâce au Seigneur, en reconnaissant les bienfaits dont il nous comble à chaque instant de notre vie. Comme le disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, "tout est grâce". La gratitude est l'effet de la conscience que nous sommes des dons. Nous sommes pensés avant de penser, aimés avant d'aimer. Ne pas dire merci au Seigneur est un signe d'injustice et d'ingratitude. La paix n'habite pas dans le coeur ingrat. Un merci, comme un sourire ne coûte rien, mais produit des fruits incalculables. Il ouvre les portes aux relations saines et saintes. La gratitude crée la sérénité et réduit l'agressivité.

3.9 La paix et la gentillesse

La gentillesse est l'autre nom de la paix en tant qu'elle est attention, sourire sincère, geste spontanné de bienveillance, conversion du regard, un silence d'attention contre le mépris et l'indifférence. Tous ces ingrédients qui assaisonnent la paix sont les expressions d'amour.

3.10 La paix et la beauté

Jésus qui nous donne la paix est lui que le Psaume42 chante:"Tu es le plus beau des enfants de l'homme, Dieu te bénit pour toujours". La beauté est le fruit de la paix, puisque la beauté est l'ordre, l'harmonie, la proportion, la symétrie, la justice. La paix engendre la beauté et la beauté réside là où il y a la paix définie comme tranquillité de la concorde ordonnée. Dans la langue grecque, le beau (kalos) et le bon (agathon) sont inséparables. La guerre est l'action du méchant symbolisé par un monstre "moitié homme et moitié animal". Ce monstre porte le nom de Kakos, fils de Volcan, ennemi du genre humain, sans famille et sans amis. Il vit dans l'isolement (captivum=captivité). Quand il sort de sa prison, c'est pour voler les biens des autres ou tuer. Selon la mythologie grecque, il sera tué par Eracle, car Kakos lui avait volé ses boeufs. Qui parle mal, qui sème le désordre, qui cultive la haine même si dans son paraître est beau est disciple de Kakos. Là où il y a la paix, mêmes les arbres, les animaux et toutes les créatures chantent les louanges du Seigneur en criant de joie avec les voix puissante: "C'est lui qui nous a fait"(Augustin, Conf.X,28).

4. PRIÈRE POUR LA PAIX

Accorde-nous la grâce Seigneur notre Dieu, d'accueillir ta paix pour devenir instruments de l'unité là où nous vivons.

Libère-nous de tout instinct égoiste de kakos pour être à travers nos actes simples des serviteurs de la joie, de la générosité afin de participer à rendre ce monde beau et qu'il chante sa joie, car Toi seul gouvernes le monde avec justice et droiture.

Renouvelle-en nous le sens de l'émerveillement de la beauté du monde qui est le reflet de ta beauté souveraine. Sauveur du monde, attire à toi les hommes à travers l'amour de la beauté.

Là où tu es accueilli d'un coeur simple et joyeux, la ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car ta gloire l'illumine, son luminaire, c'est l'Agneau. Nous te prions de chasser les ténèbres qui couvrent notre monde et donne-nous ta paix Seigneur!

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine sur nous, amen.



Bon Dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera