Almanach de vendredi19 decembre sainte Fauste

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO PER LE FESTE NATALIZIE 2024-2025

Venerdì 19 dicembre 2025

Aosta, Istituto Don Bosco – ore 15.30

S. Messa in preparazione al Natale

Sabato 20 dicembre 2025

Reparto di Psichiatria – ore 15.30

S. Messa in preparazione al Natale

Mercoledì 24 dicembre 2025

Natale del Signore

Cattedrale – ore 22.00

S. Messa della Notte

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 21.30

Giovedì 25 dicembre 2025

Natale del Signore

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa del Giorno

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 10.00

Ospedale Parini – ore 16.00

S. Messa del Giorno

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 17.30

Vespri di Natale

Venerdì 26 dicembre 2025

Priorato di Saint-Pierre – ore 7.00

Liturgia delle Ore e S. Messa con i sacerdoti ospiti

Domenica 28 dicembre 2025

Cattedrale – ore 15.00

Celebrazione diocesana di chiusura del Giubileo

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 14.30

Lunedì 29 dicembre 2025

Casa circondariale di Brissogne – ore 14.00 e ore 15.00

Ss. Messe di Natale

Mercoledì 31 dicembre 2025

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Giovedì 1° gennaio 2026

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Martedì 6 gennaio 2026

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per la Solennità dell’Epifania del Signore

Domenica 11 gennaio 2026

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 9.30

S. Messa nella festa del Battesimo del Signore

e Benedizione del nuovo Ospedale di Comunità

La Chiesa celebra Santa Fausta Martire a Roma

La più antica notizia su di lei è contenuta nella passio di s. Anastasia. Nel IV cap. la santa, scrivendo a Crisogono, dà alcuni particolari sulla sua famiglia. Riferisce di essere nata da padre pagano e da Fausta, donna molto pia che la educò fin dall'infanzia ai precetti evangelici. Dato però che il testo della narrazione non presenta alcuna validità storica, si ritiene che questo nome non sia altro che un'invenzione dell'anonimo biografo. D'altra parte nessun martirologio antico, né medievale, fa menzione di una Fausta madre di s. Anastasia. Fu il Baronio che estrasse dalla citata passio il nome e lo inserì nel Martirologio Romano al 19 dicembre con l'arbitraria qualifica di martire.

Il sole sorge alle ore 8,04 e tramonta alle ore 16,46

« La pace non nasce dal silenzio dei cannoni, ma dal coraggio dei popoli che scelgono la verità invece dell’odio, la giustizia invece dell’indifferenza”. (Papa Leone)

Una frase che ribalta l’idea di pace come semplice assenza di guerra: Leone XIV richiama alla responsabilità collettiva, mettendo al centro non i governi ma i popoli. È un appello esigente, quasi scomodo, perché dice chiaramente che la pace non è un automatismo ma una scelta quotidiana fatta di verità, partecipazione e giustizia. Un messaggio che, in questo periodo storico, suona come una tirata d’orecchie globale.