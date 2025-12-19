Almanach de samedì 20 decembre saint Théophile

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO PER LE FESTE NATALIZIE 2024-2025

Martedì 16 dicembre 2025

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa interforze in preparazione al Natale

Venerdì 19 dicembre 2025

Aosta, Istituto Don Bosco – ore 15.30

S. Messa in preparazione al Natale

Sabato 20 dicembre 2025

Reparto di Psichiatria – ore 15.30

S. Messa in preparazione al Natale

Mercoledì 24 dicembre 2025

Natale del Signore

Cattedrale – ore 22.00

S. Messa della Notte

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 21.30

Giovedì 25 dicembre 2025

Natale del Signore

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa del Giorno

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 10.00

Ospedale Parini – ore 16.00

S. Messa del Giorno

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 17.30

Vespri di Natale

Venerdì 26 dicembre 2025

Priorato di Saint-Pierre – ore 7.00

Liturgia delle Ore e S. Messa con i sacerdoti ospiti

Domenica 28 dicembre 2025

Cattedrale – ore 15.00

Celebrazione diocesana di chiusura del Giubileo

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 14.30

Lunedì 29 dicembre 2025

Casa circondariale di Brissogne – ore 14.00 e ore 15.00

Ss. Messe di Natale

Mercoledì 31 dicembre 2025

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Giovedì 1° gennaio 2026

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Martedì 6 gennaio 2026

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per la Solennità dell’Epifania del Signore

Domenica 11 gennaio 2026

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 9.30

S. Messa nella festa del Battesimo del Signore

e Benedizione del nuovo Ospedale di Comunità

La Chiesa celebra San Teofilo il Giovane Soldato e martire

Comandante militare bizantino di Cipro, fu catturato dai Saraceni durante un attacco a Cipro nel 788. Rifiutandosi di abiurare la fede cristiana, fu tenuto prigioniero per quattro anni e infine decapitato il 30 gennaio 792, un giorno prima della fine del Ramadan.

Passione di san Teofilo, detto il Giovane, martire, che, a capo di una flotta cristiana, fu catturato dai nemici presso Cipro e condotto davanti ad ‘Arun capo supremo dei Saraceni e, non piegandosi né con doni né con minacce a rinnegare Cristo, fu trafitto con la spada.

San Teofilo detto il Giovane, è un personaggio storico, la cui esistenza è confermata dalla “Chronografia” di Teofane per l’anno 790 e da alcuni sinassari bizantini, che al 30 gennaio riportano il suo nome.

Il sole sorge alle ore 8,04 e tramonta alle ore 16,46

« La pace non nasce dal silenzio dei cannoni, ma dal coraggio dei popoli che scelgono la verità invece dell’odio, la giustizia invece dell’indifferenza”. (Papa Leone)

Una frase che ribalta l’idea di pace come semplice assenza di guerra: Leone XIV richiama alla responsabilità collettiva, mettendo al centro non i governi ma i popoli. È un appello esigente, quasi scomodo, perché dice chiaramente che la pace non è un automatismo ma una scelta quotidiana fatta di verità, partecipazione e giustizia. Un messaggio che, in questo periodo storico, suona come una tirata d’orecchie globale.