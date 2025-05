Almanach de samedi 24 mai Notre-Dame Auxiliatrice

La Chiesa celebra Beata Vergine Maria Ausiliatrice

"Auxilium Christianorum", che significa "Aiuto dei Cristiani", è un titolo che la Vergine Maria ha ricevuto nel corso della storia ed è invocata nelle litanie Lauretane. La sua figura è stata oggetto di approfondimenti teologici e dogmi, in particolare riguardo alla sua maternità, verginità e intercessione. Gesù stesso ha affidato la Madonna all'umanità come madre durante la sua crocifissione, come simbolizzato nella figura di Giovanni apostolo ai piedi della Croce. Il titolo divenne famoso quando papa Pio V lo usò durante la battaglia di Lepanto nel 1571, invocando Maria come protezione contro i Turchi, portando alla creazione della festa del Rosario. La devozione a Maria Ausiliatrice si rinvigorì nel XIX secolo grazie a figure come san Giovanni Bosco, che fondò l'opera salesiana sotto la sua protezione. Oggi, Maria Ausiliatrice è patrona di numerosi Paesi e rappresenta un simbolo di guida e protezione per la Chiesa.

"Questa è la pace di Cristo: una pace disarmata e pace disarmante. Proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente." (Papa Leone XIV)

Queste parole di Papa Leone XIV sottolineano una visione della pace come dono divino, intrinsecamente legato all'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Descrivendo la pace come "disarmata e disarmante", il Papa invita a riflettere sulla forza della nonviolenza e sull'importanza di costruire relazioni basate sulla fiducia e sull'amore reciproco. In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, questo messaggio richiama alla necessità di un impegno collettivo per promuovere una cultura della pace autentica e duratura.