Almanach de vendredi 27 mars saint Jean Damascène

QUARESIMA: i quaranta giorni che preparano i cristiani alla Pasqua. È un tempo forte dell’anno liturgico, dedicato alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla carità. Durante la celebrazione, il sacerdote impone le ceneri sul capo dei fedeli come segno di fragilità umana e richiamo alla necessità di rinnovare la propria vita.

Per i cattolici è uno dei giorni principali di digiuno e astinenza dalle carni, insieme al Venerdì Santo. Il digiuno obbliga i maggiorenni fino ai 60 anni e prevede un solo pasto completo nella giornata, con la possibilità di due pasti leggeri.

L’astinenza dalle carni riguarda invece tutti i fedeli dai 14 anni in su.

Non è solo una pratica formale: il senso profondo è quello di rimettere ordine nelle priorità, riscoprire l’essenziale e prepararsi interiormente alla Pasqua.

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Venerdì 27 marzo

Aosta, Biblioteca “Ida Désandré” - ore 20.30: Partecipazione all’incontro ecumenico

Domenica 29 marzo

Chiesa di Saint-Étienne - Cattedrale - ore 10.30: Celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Processione e Santa Messa

Lunedì 30 marzo

Cattedrale - ore 10.00: S. Messa interforze in preparazione alla S. Pasqua

Vescovado - ore 18.15: Incontro di formazione con l’Ordo Virginum

Martedì 31 marzo

Vescovado - mattino: Udienze

La Chiesa celebra San Giovanni Damasceno (Yuḥannā ibn Sarjūn) Sacerdote e dottore della Chiesa

Nacque intorno al 675 a Damasco (da cui Damasceno) in Siria. Suo padre era ministro delle finanze. Colto e brillante, divenne consigliere e amico del Califfo cioè il prefetto arabo che guidava la regione. La frequentazione del monaco siciliano Cosmo, portato schiavo a Damasco, determinò in lui il desiderio di ritirarsi a vita solitaria, in compagnia del fratello, futuro vescovo di Maiouna. Andò dunque a vivere nella «laura» di San Saba, piccolo villaggio di monaci a Gerusalemme, dove ricevette l'ordinazione sacerdotale e in virtù della sua profonda preparazione teologica, ebbe l'incarico di predicatore titolare nella basilica del Santo Sepolcro. Tra le sue opere accanto agli inni e ai trattati teologici dedicati alla Madonna, è autore del compendio di teologia «Fonte della conoscenza» e de i «Tre discorsi in favore delle sacre immagini». Teologo illuminato e coltissimo, si meritò il titolo di «San Tommaso dell'Oriente». Nel 1890 Papa Leone XIII lo ha proclamato Dottore della Chiesa. La fomra ordinaria del rito romano lo ricorda il 4 dicmebre, la forma extraordinaria il 27 marzo.

Il sole sorge alle ore 6,30 e tramonta alle ore 18,45

« La famiglia è il luogo dove la persona impara che la libertà nasce dal legame e che l’amore vero non è possesso, ma responsabilità condivisa » (Papa Leone XIV)

La famiglia viene qui vista come spazio fondativo dell’identità umana, non come struttura rigida ma come tessuto vivo di relazioni. In una società che tende spesso alla frammentazione, questa visione richiama l’idea che la crescita personale e sociale passi anche attraverso la cura dei legami primari. È un messaggio semplice, ma profondamente radicato nella tradizione etica cristiana.