Una voce antica che abbraccia il futuro: la prima Messa di don Simone emoziona Challand-Saint-Anselme

Ci sono momenti in cui una comunità non si limita a partecipare, ma si riconosce. Si guarda negli occhi, si stringe attorno a un altare e ritrova il senso più profondo del suo stare insieme. È quello che è accaduto a Challand-Saint-Anselme, dove la prima Messa di don Simone Garavaglia è diventata qualcosa di più di una semplice celebrazione: un gesto collettivo di fede, memoria e speranza.

La cerimonia, sobria ma intensamente partecipata, ha riempito la chiesa di volti, silenzi e attese. Accanto al novello sacerdote, i familiari, visibilmente emozionati. All’altare, l’accoglienza del parroco don Maurizio, seguita dalle parole del sindaco Piero, che ha dato voce non solo all’amministrazione, ma a un’intera comunità civile raccolta attorno al suo nuovo prete.

Poi, il cuore della celebrazione. Nell’omelia, don Simone ha scelto parole essenziali, ma profonde: l’impegno dei cristiani per la pace, la forza della fede in Gesù Cristo, “vero Dio e vero Uomo”, morto e risorto per l’umanità. Un messaggio che arriva diretto, senza retorica, e che trova ancora più senso nel tempo che stiamo vivendo, alle porte della Pasqua.

Don Simone con i familiari

Un momento capace davvero di toccare le corde più intime, è stato quello affidato alla Chantrerie de Saint-Anselme.

Non un semplice coro, ma una memoria viva. Le loro voci hanno attraversato la chiesa come un filo invisibile che lega passato e presente: il gregoriano, austero e solenne, e il “faux bourdon”, così tipico della tradizione valdostana, hanno dato alla liturgia un respiro antico, quasi senza tempo. Non era solo accompagnamento musicale: era identità. Era territorio. Era appartenenza.

In quei canti c’era la storia di una comunità che non dimentica, che custodisce e che, proprio per questo, sa accogliere il nuovo. La Chantrerie non ha semplicemente animato la Messa: l’ha resa unica, restituendo a tutti il senso profondo della tradizione liturgica di Challand-Saint-Anselme, da sempre così apprezzata e riconoscibile.

E i segni concreti di affetto non sono mancati. A don Simone è stato donato un magnifico calice dalla parrocchia, simbolo del suo ministero. L’Amministrazione comunale e il Consiglio pastorale hanno offerto volumi preziosi, mentre la Chantrerie ha scelto un gesto dal forte valore culturale: un’opera dell’Académie Saint-Anselme e uno studio dedicato al santuario di Santuario di Machaby. Doni che parlano di fede, ma anche di radici.

La giornata è poi proseguita in un clima più conviviale, con il pranzo comunitario all’Hotel Mont-Néry, tra sorrisi, strette di mano e auguri sinceri. Un passaggio naturale, quasi necessario, perché la fede – qui – non resta chiusa tra le mura della chiesa, ma diventa relazione, comunità vissuta.

E mentre si chiudeva questa giornata, restava nell’aria una sensazione chiara: non si è trattato solo dell’inizio del ministero di un giovane sacerdote, ma di un momento in cui una comunità ha ritrovato sé stessa.

In tempi in cui le vocazioni diminuiscono e le certezze sembrano vacillare, vedere una chiesa piena, ascoltare canti che arrivano da lontano, assistere a una partecipazione così autentica, ha un valore che va oltre il rito.

È un segno. Forte, semplice, umano.

E forse è proprio questo il messaggio più bello che arriva da Challand-Saint-Anselme: la tradizione non è nostalgia. È una voce viva. E quando sa cantare, come ha fatto la Chantrerie, riesce ancora a emozionare.