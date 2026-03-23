Lors de l'Angélus, le Pape invite à libérer nos cœurs du matérialisme et de la violence

Marie Duhamel - VN

Quiconque a la foi peut sortir des tombeaux de la violence, de la superficialité, du matérialisme, mais aussi des lieux où il n’y a pas de vie, mais seulement la désorientation, l’insatisfaction et la solitude, a affirmé le Pape Léon XIV, qui commente ce dimanche, à quelques jours du début de la Semaine Sainte, l’Évangile de Jean relatant la résurrection de Lazare, quand Jésus ressuscite son ami, frère de Marthe et Marie, mort des suites d’une maladie.

«La liturgie nous invite à revivre, dans cette lumière, les événements de la Passion du Seigneur au cours de la Semaine Sainte imminente afin d’en saisir le sens le plus authentique et de nous ouvrir au don de grâce qu’ils renferment», a souligné le Pape.

Dans le cheminement de Carême, la résurrection de Lazare «est un signe qui témoigne de la victoire du Christ sur la mort et du don de la vie éternelle» qui, affirme le Pape Léon, ne s’obtient pas par des choses éphémères, n’a rien à voir avec le succès, la possession ou les relations fugaces.

“La grâce de Dieu illumine ce monde, qui semble constamment en quête de nouveauté et de changement, même au prix de sacrifier des choses importantes – temps, énergies, valeurs, affections – comme si la renommée, les biens matériels, les divertissements, les relations éphémères pouvaient combler notre cœur ou nous rendre immortels.”

Le Pape y voit le symptôme du besoin d’infini que chacun de nous porte en soi, mais dont la réponse ne peut être confiée à ce qui est éphémère. «Rien de fini ne peut étancher notre soif intérieure, car nous sommes faits pour Dieu, et nous ne trouvons pas la paix tant que nous ne nous reposons pas en Lui», a poursuivi Léon XIV.

Le récit de la résurrection de Lazare invite donc, dit-il, à prêter l’oreille à ce besoin profond et, avec la force de l’Esprit Saint, à «libérer nos cœurs des habitudes, des conditionnements et des modes de pensée qui nous enferment, tels des rochers, dans les tombeaux de l’égoïsme, du matérialisme, de la violence et de la superficialité». Dans ces lieux, assure-t-il, il n’y a pas de vie, mais seulement «la désorientation, l’insatisfaction et la solitude».

Le Pape rappelle que Jésus, comme il l’a fait avec Lazare, invite chacun aujourd’hui encore à sortir ces espaces étroits, afin que «régénérés par sa grâce», tous puissent marcher dans la lumière de l’amour, «comme des femmes et des hommes nouveaux, capables d’espérer et d’aimer à l’image de sa charité infinie, sans calcul ni mesure».

Léon XIV demande enfin l’intercession de la Vierge Marie pour qu’elle aide chacun à vivre les jours saints «avec sa foi, sa confiance, sa fidélité», afin que chacun puisse chaque jour faire «l’expérience lumineuse de la rencontre avec son Fils ressuscité».