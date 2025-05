Un dono per il Papa: la “Torta della felicità” di Sant’Agostino

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Un dono gustoso e molto gradito quello recapitato nelle scorse ore a Papa Leone XIV: la “Torta della felicità” di Sant’Agostino. Si tratta di un dolce a base di farina di farro, mandorle e miele, i cui ingredienti sono ispirati dallo stesso Vescovo di Ippona in uno dei suoi dialoghi, il “De beata vita”, opera che tratta tra i vari temi quello della felicità. Da qui il nome della torta.

A prepararla e inviarla al Pontefice agostiniano una sua vecchia conoscenza che l’ha confezionata e fatta arrivare a Papa Leone in occasione della ricorrenza di Santa Rita. Il Papa l’ha gustata con piacere insieme ai confratelli e al segretario personale.

La "ricetta" dettata da Sant'Agostino

Questo tipo di dolce, da mangiare freddo, è nato come esperimento nel nord Italia, esattamente nel comune di Cassago Brianza, dove Agostino ha scritto appunto il De beata vita. In quest’opera il santo racconta del giorno del suo 32.mo compleanno, il 13 novembre, celebrato con un pranzo insieme al figlio Adeodato, alla madre Monica, al fratello Navigio, ai cugini Rustico e Lastidiano e ai discepoli Licenzio e Trigezio. “Penso di dover offrire nel mio genetliaco un pranzo più abbondante non solo al nostro corpo, ma anche allo spirito”, disse ai convitati Sant’Agostino. E, prendendo le mosse dal cibo che si mangia per nutrire il corpo, spiegò ai convitati che c’è anche un banchetto spirituale che nutre l’anima e che conduce alla felicità: cibarsi della Verità, compiere le opere che Dio vuole rende felici.

Un augurio di felicità

La torta, probabilmente preparata da santa Monica per l’occasione, fu lo spunto per avviare una discussione che si sviluppò per tre giorni con tema la ricerca della vita beata, cioè la ricerca della felicità. Sant’Agostino la descrive in questo suo dialogo in cui confutava le teorie degli accademici, i quali ricercavano la verità ma non la conseguivano (“…essi non hanno ciò che desiderano e ne deriva quindi che non sono felici. Ma non si è saggi se non si è felici…”). Quindi Agostino adduceva tre motivi di cui prendere atto come fossero tre ingredienti di una torta da gustare (De beata vita 2,15).

La ricetta si è tramandata fino ai nostri giorni e il dolce viene regalato come augurio di felicità. Ora per il Papa quale buon auspicio per il suo ministero universale iniziato l’8 maggio.

🥮 Torta della Felicità di Sant’Agostino

Una ricetta simbolica per nutrire cuore, mente e palato.

🌿 Ingredienti spirituali (fondamentali):

200 g di Verità interiore

150 g di Amore per il Bene

3 cucchiai di Ricordo di Dio

1 bustina di Desiderio di eternità

100 g di Umiltà macinata fine

1 pizzico di Grazia

🍯 Ingredienti commestibili (versione dolce mediterranea):

250 g di farina di mandorle

150 g di miele millefiori

3 uova

100 ml di latte di mandorla

Scorza grattugiata di un’arancia

1 pizzico di cannella

1 manciata di uvetta (ammollata nel passito)

1 cucchiaino di lievito per dolci

🕊️ Preparazione:

Inizia dal cuore:

“Ci hai fatti per Te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in Te.” (Confessioni, I,1)

In una ciotola grande, sbatti le uova con il miele fino a ottenere un composto spumoso.

Aggiungi latte di mandorla e scorza d’arancia.

In un'altra ciotola, mescola la farina di mandorle, cannella, lievito e umiltà.

Unisci con dolcezza al composto liquido.

Aggiungi l’uvetta, simbolo dei momenti dolci-amari che danno sapore alla vita.

Inforna in stampo rotondo a 180°C per 30–35 minuti.

Quando senti il profumo dell’infinito… è pronta.

Lascia raffreddare e servi con una tazza di silenzio, un sorso di meditazione e un pizzico di eternità.

✨ Consiglio agostiniano:

Questa torta non dà felicità immediata, ma invita a cercare quella vera, che nasce dall’adesione al Bene supremo.