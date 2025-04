Lavori della quinta Commissione "Servizi sociali" Consiglio Valle

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 9 aprile 2025, ha esaminato due proposte di legge, di cui una sull'invecchiamento attivo e l'altra sul Fattore famiglia in Valle d'Aosta.

Sull'iniziativa del gruppo Rassemblement Valdôtain volta a valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e a promuoverne la partecipazione alla vita familiare, sociale, civile, economica e culturale, la Commissione ha audito l'Assessore alla sanità e politiche sociali che ha illustrato una serie di emendamenti a integrazione del testo depositato il 3 novembre 2023. Il Presidente della quinta Commissione riferisce che la proposta sarà ora valutata alla luce degli emendamenti, con l'intento di proseguire positivamente il suo percorso.

La Commissione ha poi espresso parere contrario a maggioranza sulla proposta di legge dei gruppi Lega VdA e Forza Italia per l'istituzione del Fattore famiglia della Valle d'Aosta, quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alle famiglie di accedere alle prestazioni erogate dalla Regione, dai Comuni o dalle Unités des Communes con finanziamenti regionali. Il testo, come specifica il Presidente della Commissione, sarà iscritto all'ordine del giorno suppletivo del prossimo Consiglio, già convocato per il 16 e 17 aprile.