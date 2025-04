Avviati i i lavori di ammodernamento all’ufficio postale Aosta Ribitel

Prosegue anche in Valle d’Aosta l'implementazione del “Piano Decoro” di Poste Italiane, un progetto strategico pensato per migliorare la qualità e l’accoglienza delle sedi postali. L'iniziativa, in linea con la missione sociale dell'azienda, mira ad ottimizzare le strutture per garantire una migliore esperienza sia per la clientela che per il personale.

Gli interventi, che interesseranno diversi uffici postali della regione, prevedono la manutenzione e il restyling di aree verdi, ambienti interni, cortili e atri. Particolare attenzione sarà rivolta al “front office” e “back office”, con la revisione degli intonaci e la ritinteggiatura degli spazi per rendere più accogliente l’ambiente di lavoro e la fruizione dei servizi. Inoltre, il piano include la manutenzione del percorso tattile, un intervento mirato a migliorare l'accessibilità per gli utenti con disabilità, e altre azioni volte a valorizzare il decoro urbano degli uffici postali.

Alberto Marra, Responsabile Immobiliare Nord Ovest di Poste Italiane, ha commentato: “Con questa iniziativa vogliamo rispondere alle aspettative di ogni cittadino, rendendo le nostre sedi più accoglienti e funzionali. Crediamo che un ambiente curato e organizzato possa fare la differenza nell’esperienza del servizio offerto e questo è il nostro obiettivo.”

Il primo intervento del “Piano Decoro” in Valle d’Aosta partirà sabato 5 aprile dall’ufficio postale di Aosta Ribitel. Durante il periodo dei lavori, che dureranno fino al 15 aprile, i cittadini potranno continuare ad accedere a tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Aosta 1, situato in Via Cesare Battisti 10, che osserverà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Il piano si inserisce all’interno di una più ampia strategia che comprende anche il progetto Polis, che ha già coinvolto circa 7.000 uffici postali nelle aree più periferiche, comprese quelle dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Questo rinnovo e ampliamento della rete dei servizi dimostra ancora una volta l’impegno di Poste Italiane a supporto delle comunità locali, con l’obiettivo di continuare a garantire accesso e qualità a tutti i cittadini, in particolare nelle zone più remote.

Il “Piano Decoro” è parte di un più ampio investimento sulla rete fisica di Poste Italiane, la più capillare d’Italia, e si inserisce nella strategia complessiva dell’azienda di potenziare e rendere più moderne le proprie sedi, sia nei grandi centri che nelle realtà più piccole.