GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional ha approuvé l’octroi en faveur de l’association culturelle “L’Atelier de Gaby”, à titre de concours aux frais pour la réalisation du projet « Dizionario del dialetto di Gaby ».

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono state approvate le schede relative alle modalità di impiego delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) – parte regionale, per l’anno 2024, di cui al Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie dell’11 dicembre 2024, e del relativo avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a favore dei comuni e delle Unités des communes valdôtaines. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti presentati dagli enti locali della Regione e risultati ammissibili e finanziabili.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di realizzazione della pista forestale Molinat nel Comune di Fontainemore. L’impegno di spesa è di 850 mila euro per il 2025 e 50 mila per il 2026.

È stato quindi approvato lo schema di accordo di collaborazione interistituzionale per la realizzazione del progetto “FOR.Italy 2 – Formazione forestale per l’Italia” tra la Valle d’Aosta, la Toscana e la Calabria. Tale atto permetterà la formazione di nuovi istruttori forestali e la prosecuzione dell’attività di aggiornamento professionale degli istruttori forestali già in possesso della qualifica professionale.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’organizzazione dell’iniziativa “Printemps en musique” che si svolgerà dal 9 maggio al 21 giugno 2025, data coincidente con la Festa della musica.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la proposta di modifica agli elaborati allegati all’atto di intesa tra la Regione e il Comune di Rhêmes-Notre-Dame riguardante i lavori di rifacimento del ponte in località Carré lungo la strada regionale n.24.

Sono state determinate, per l’anno 2025, le tariffe da applicare a carico dei sub-ATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe per il conferimento presso il centro dei rifiuti speciali simili agli urbani. L’applicazione delle nuove tariffe per l’anno in corso permetterà fin da subito ai sub-ATO di definire una stima più attendibile delle cifre da prevedere per lo smaltimento/recupero dei rifiuti.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la partecipazione della Regione, per il tramite dell’Assessorato, all’evento organizzato, per il 2025, dall’Associazione Banco alimentare per Valle d’Aosta denominato “29° Giornata nazionale della colletta alimentare”. L’atto approva anche un contributo di 27 mila euro a favore dell’associazione per la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno di situazioni di povertà. Il Banco alimentare è l’unica associazione sul territorio valdostano che si occupa specificamente di raccolta e distribuzione di generi alimentari, attraverso lo stoccaggio degli alimenti in apposito magazzino e la ridistribuzione sul territorio per il tramite delle assistenti sociali (pacchi alimentari) e di altre associazioni di volontariato.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni per il riuso di edifici esistenti finalizzato all’alloggio del personale delle imprese alberghiere, commerciali o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande attive sul territorio regionale, nonché delle altre attività strettamente correlate al settore turistico”.