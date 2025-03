Un incontro che semina la legalità, alunni alla scoperta del lavoro dei carabinieri di Saint-Pierre

Accompagnati dai loro insegnanti, i ragazzi hanno visitato la Stazione Carabinieri di Saint Pierre, dove sono stati accolti dal Maresciallo Maggiore Stefano Cefalo, Comandante del presidio. Un incontro che ha messo al centro il tema cruciale della “Cultura della legalità”, fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole.

Il Maresciallo Cefalo ha condotto i giovani in un percorso all’interno della stazione, mostrandogli gli ambienti e gli strumenti con cui i Carabinieri svolgono quotidianamente il loro lavoro, un’occasione unica per comprendere concretamente il ruolo delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Con parole semplici, ma precise, il comandante ha trattato temi di vitale importanza, come il rispetto delle leggi, la convivenza civile e il valore del rispetto reciproco tra le persone.

L’incontro è stato pensato per stimolare nei ragazzi una riflessione sul senso civico e sull’importanza delle istituzioni, mirando a costruire una base di consapevolezza che possa crescere nel tempo. Un primo approccio che non si è limitato alla teoria, ma che ha permesso ai giovani di confrontarsi direttamente con chi ogni giorno è impegnato a garantire la sicurezza della comunità.

Al termine della visita, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di porre domande, soddisfacendo le loro curiosità e mostrando un grande interesse. Le loro domande, acute e riflessive, sono state la dimostrazione tangibile di quanto l’esperienza li avesse coinvolti, accendendo un dibattito che sicuramente li accompagnerà anche fuori dai confini della visita. Un momento di crescita che non si è limitato alla scoperta del lavoro dei Carabinieri, ma che ha contribuito a rafforzare l’idea di una società che si basa sul rispetto delle leggi e sull’importanza di ogni singolo individuo nel costruire un futuro comune.