Ciclo di incontri dedicati alla partecipazione delle donne alla vita politica

"Politica singolare femminile: le donne fanno la differenza?" è il titolo del ciclo di incontri organizzato dalla Consulta regionale per le pari opportunità per incentivare la partecipazione femminile alla vita politica e amministrativa e promuovere la consapevolezza dell'importanza del voto alle donne in vista dei prossimi rinnovi del Consiglio regionale e di quasi tutti i Consigli comunali della Valle d'Aosta.

Il primo appuntamento, moderato dalla Consultrice Fabiola Megna, è previsto martedì 1° aprile 2025, alle ore 20.30 ad Arvier nella sala consiliare. Il secondo, condotto dalla Consultrice Sara Favre, si terrà lunedì 7 aprile, alle ore 17.45 ad Aosta nella Biblioteca regionale Bruno Salvadori, mentre il terzo, con la moderazione della Consultrice Patrizia Scaglia, è in programma giovedì 10 aprile, alle ore 20.30 a Verrès nel Salone Bonomi.

Ogni incontro vedrà la partecipazione di cinque amministratrici locali e di una Consigliera regionale di riferimento per l’area geografica: ad Arvier vi sarà la Consigliera Raffaella Foudraz, ad Aosta la Consigliera Erika Guichardaz mentre a Verrès interverrà la Consigliera Chiara Minelli. Le amministratrici condivideranno la loro esperienza, raccontando il percorso che le ha portate a candidarsi, le sfide affrontate, le conquiste ottenute e il valore della loro presenza in politica.

«Per dare continuità alla nostra azione, abbiamo scelto lo stesso titolo dell'incontro di presentazione del nostro parere sulla legge elettorale - dichiara la Presidente della Consulta pari opportunità, Maria Elena Udali -. Il nostro obiettivo è chiaro: non solo dimostrare che è possibile candidarsi e ricoprire ruoli di rilievo nelle istituzioni, ma anche sensibilizzare l’elettorato sul valore aggiunto che le donne portano nell’amministrazione pubblica. La Consulta crede fermamente che la presenza femminile nelle istituzioni sia fondamentale per garantire una politica più inclusiva e attenta alle esigenze di tutta la comunità.»