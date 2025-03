Leçon Enrico Maria Ruffini

Non c’è niente di più inquietante di una politica che non ha più il coraggio di confrontarsi con le idee, che non ha più la curiosità di interrogarsi sul futuro. Ma ciò che è ancora più preoccupante è una politica che si limita a fare appello alla superficie delle cose, ignorando, spesso in modo colpevole, la profondità del pensiero che guida le azioni e le decisioni. È in questo contesto che il libro "Più uno. La politica dell'uguaglianza" di Enrico Maria Ruffini assume un’importanza cruciale: non solo per la lucidità delle sue argomentazioni, ma anche per l’indignazione che suscita nel riconoscere quanto la politica odierna, in gran parte, stia perdendo il filo del discorso che ha ispirato le più grandi trasformazioni sociali.

Ruffini, nel suo saggio, non offre semplici risposte o soluzioni facili. No, "Più uno" è un invito a ripensare la politica, a riconsiderare le nostre azioni collettive, a ridare senso e valore alla nozione di uguaglianza che, troppo spesso, viene utilizzata come slogan da parte di coloro che non conoscono né la sostanza né la storia di questa parola.

Un passo fondamentale del libro recita: “L'uguaglianza non è un valore astratto, non è un principio che si può applicare genericamente e in modo superficiale. È un obiettivo, un processo che impone un cambiamento strutturale e radicale. Non si può parlare di uguaglianza senza affrontare le disuguaglianze che la ostacolano”. È qui che la politica dovrebbe fermarsi a riflettere, dovrebbero farlo tutti quei politichini che, con la consueta superficialità, parlano di uguaglianza senza mai mettere in discussione i meccanismi che perpetuano le disuguaglianze, senza mai interrogarsi su come i privilegi vengano mantenuti intatti nelle pieghe del sistema.

Ruffini, con la sua analisi, fa un passo indietro per guardare alla società nel suo complesso, ma soprattutto per guardare alla politica con occhio critico. Eppure, sembra che troppo spesso le nostre élite politiche si rifugino nell'immobilismo e nell’incapacità di vedere oltre il proprio interesse immediato. "Più uno" ci invita, invece, a guardare l’altro lato della medaglia: la politica dell’uguaglianza è quella che promuove un cambiamento reale, che agisce sulle disuguaglianze strutturali, che va oltre il “politicamente corretto” per promuovere azioni concrete. Ma i nostri politici, così presi dal gioco delle poltrone e dalle alleanze di convenienza, sono troppo impegnati a guardare l’oggi per potersi permettere il lusso di pensare a una vera politica di uguaglianza.

A un certo punto, Ruffini scrive: “L'uguaglianza è una sfida costante. Non possiamo dire di averla raggiunta una volta per tutte. È un processo che richiede un continuo sforzo collettivo”. E qui, purtroppo, si apre una ferita che continua a sanguinare: la politica italiana è oggi il riflesso di un mondo che ha paura di interrogarsi sulla vera natura dei suoi problemi. È un mondo che teme di fare il passo necessario per risolvere le disuguaglianze economiche, sociali, educative. Non bastano le leggi, non bastano le parole. La politica ha bisogno di un cambiamento di mentalità, di un ritorno all’essenza della sua missione: migliorare la vita delle persone.

Il libro di Ruffini si fa voce di chi si è stancato delle promesse vuote, delle riforme a metà, dei proclami che non producono effetti reali. Il lettore non può fare a meno di pensare a quanto sarebbe bello avere una classe dirigente che, finalmente, mettesse al centro la società, e non il proprio tornaconto. Ma è proprio questo che manca: la capacità di andare oltre l’egoismo, la volontà di pensare a una politica che davvero parli alla gente, che non si accontenti di sembrare sensibile, ma che si impegni a migliorare concretamente la vita di tutti.

Sarebbe bello che qualcuno, a partire dai nostri politici, leggessero questo libro. Sarebbe bello che, per una volta, si fermassero a riflettere su cosa significhi veramente "uguaglianza". Forse, prima di spargere slogan inutili, dovrebbero dedicare un po’ di tempo a capire che la vera uguaglianza non si ottiene con delle leggi da “completare” o con degli slogan da “ripetere”, ma con azioni concrete, con il coraggio di affrontare le disuguaglianze, di rimettere al centro la persona, di lottare per una vera e giusta redistribuzione delle risorse.

Ma i politichini di oggi non sono disposti a fare questo. La politica dell’uguaglianza rimane solo un tema per dibattiti accademici e libri, un concetto che non ha spazio nei loro programmi. E intanto, le disuguaglianze continuano ad allargarsi, la politica continua a perdere terreno e le generazioni future, probabilmente, si chiederanno come sia stato possibile non aver ascoltato una lezione così chiara e semplice come quella che Enrico Maria Ruffini ci ha proposto nel suo libro.

Politiciens valdôtains, lisez le livre "Più uno. La politica dell'uguaglianza"

Lezione Enrico Maria Ruffini

Il n’y a rien de plus inquiétant qu’une politique qui n’a plus le courage de se confronter aux idées, qui ne nourrit plus la curiosité de se questionner sur l’avenir. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c’est une politique qui se limite à la surface des choses, ignorant souvent de manière coupable la profondeur de la réflexion qui guide les actions et les décisions. C’est dans ce contexte que le livre "Più uno. La politique de l'égalité" d’Enrico Maria Ruffini prend une importance capitale : non seulement pour la clarté de ses arguments, mais aussi pour l’indignation qu’il suscite en reconnaissant combien la politique d’aujourd’hui, en grande partie, perd le fil de la réflexion qui a inspiré les plus grandes transformations sociales.

Ruffini, dans son essai, ne propose pas de réponses simples ou de solutions faciles. Non, "Più uno" est un appel à repenser la politique, à reconsidérer nos actions collectives, à redonner sens et valeur à la notion d’égalité qui, trop souvent, est utilisée comme un slogan par ceux qui ne connaissent ni la substance ni l’histoire de ce mot.

Un passage fondamental du livre dit : « L’égalité n’est pas une valeur abstraite, ce n’est pas un principe qu’on peut appliquer de manière générique et superficielle. C’est un objectif, un processus qui exige un changement structurel et radical. On ne peut pas parler d’égalité sans aborder les inégalités qui l’entravent. » C’est ici que la politique devrait s’arrêter pour réfléchir, et devraient le faire tous ces politichini qui, avec leur banalité habituelle, parlent d’égalité sans jamais remettre en question les mécanismes qui perpétuent les inégalités, sans jamais se demander comment les privilèges sont maintenus intacts dans les recoins du système.

Ruffini, par son analyse, fait un pas en arrière pour regarder la société dans son ensemble, mais surtout pour observer la politique avec un regard critique. Pourtant, il semble que trop souvent nos élites politiques se réfugient dans l’immobilisme et l’incapacité de voir au-delà de leur intérêt immédiat. "Più uno" nous invite, en revanche, à regarder l’autre côté de la médaille : la politique de l’égalité est celle qui promeut un changement réel, qui agit sur les inégalités structurelles, qui va au-delà du « politiquement correct » pour promouvoir des actions concrètes. Mais nos politiques, trop absorbés par le jeu des sièges et des alliances de convenance, sont trop occupés à regarder le présent pour se permettre le luxe de penser à une véritable politique d’égalité.

À un certain moment, Ruffini écrit : « L’égalité est un défi constant. On ne peut pas dire qu’on l’a atteinte une fois pour toutes. C’est un processus qui demande un effort collectif continu. » Et ici, malheureusement, une plaie qui continue de saigner s’ouvre : la politique italienne est aujourd’hui le reflet d’un monde qui a peur de s’interroger sur la véritable nature de ses problèmes. C’est un monde qui craint de faire le pas nécessaire pour résoudre les inégalités économiques, sociales, éducatives. Les lois ne suffisent pas, les paroles ne suffisent pas. La politique a besoin d’un changement de mentalité, d’un retour à l’essence de sa mission : améliorer la vie des gens.

Le livre de Ruffini fait écho à ceux qui en ont assez des promesses vides, des réformes à moitié menées, des proclamations qui ne produisent pas d’effets réels. Le lecteur ne peut s’empêcher de penser à quel point il serait agréable d’avoir une classe dirigeante qui, enfin, mettrait la société au centre et non son propre intérêt. Mais c’est précisément ce qui manque : la capacité de dépasser l’égoïsme, la volonté de penser à une politique qui parle véritablement aux gens, qui ne se contente pas d’apparaître sensible, mais qui s’engage à améliorer concrètement la vie de tous.

Ce livre de Ruffini est une leçon à ceux qui devraient lire. Ce serait bien que, pour une fois, nos politiciens prennent le temps de réfléchir à ce que signifie vraiment « égalité ». Peut-être, avant de répandre des slogans inutiles, devraient-ils consacrer un peu de temps à comprendre que la véritable égalité ne se réalise pas par des lois à « compléter » ou des slogans à « répéter », mais par des actions concrètes, par le courage de confronter les inégalités, de remettre la personne au centre, de lutter pour une véritable redistribution des ressources.

Mais les politichini d’aujourd’hui ne sont pas prêts à faire cela. La politique de l’égalité reste un thème pour des débats académiques et des livres, un concept qui n’a pas de place dans leurs programmes. Et pendant ce temps, les inégalités continuent de se creuser, la politique continue de perdre du terrain et les générations futures se demanderont probablement comment il a été possible de ne pas avoir écouté une leçon aussi claire et simple que celle qu’Enrico Maria Ruffini nous propose dans son livre.

Politichini valdostani leggete il libro "Più uno. La politica dell'uguaglianza"