Papa Francesco, domani a mezzogiorno si affaccerà alla finestra del Gemelli

Di Angela Ambrogetti - ACI Stampa

E finalmente forse domani dopo mezzogiorno ritorneremo a vedere Papa Francesco. La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato l'intenzione del Papa di affacciarsi dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un saluto e una benedizione al termine dell'Angelus di domani che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane.

Un momento che tutti attendevano e che sembrava quasi preannunciato ieri dal Cardinale Fernandez, argentino e amico del Papa che alla presentazione di un libro che raccoglie testi e discorsi di Papa Francesco su poesia e letteratura. Ha detto di aver avuto modo di essere in contatto con lui "e sono contento, perché sapevo che il suo organismo poteva reagiva in un modo o in un altro e alla fine ho avuto ragione, perché si trova bene fisicamente". Il prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede ha spiegato che "ci vorrà una riabilitazione perché dopo tanto tempo, con l’ossigeno ad alti flussi, si secca tutto e poi devi imparare di nuovo quasi a parlare", perché ora il Pontefice "fatica a parlare ma lo stato generale del suo organismo è come prima".

Ha poi detto che per il Papa "inizia una nuova tappa e lui è un uomo di sorprese. Avrà imparato tante cose in questo mese".