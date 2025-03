Sopralluogo dell’Assessore Bertschy nei cantieri per l’elettrificazione della linea Aosta-Ivrea

Il 19 marzo, l'Assessore regionale Luigi Bertschy ha effettuato un sopralluogo nei cantieri della linea ferroviaria Aosta-Ivrea, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che porteranno all’elettrificazione della tratta, un intervento strategico tanto per il trasporto locale quanto per lo sviluppo economico della regione. Un progetto che, con i suoi 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, promette di trasformare la mobilità in Valle d'Aosta, con un impatto diretto sulla sostenibilità e sull’efficienza dei collegamenti ferroviari.

Bertschy, accompagnato dalla dirigente regionale Laura Obert e dai responsabili della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), di ItalFerr e dell’impresa esecutrice dei lavori, ha avuto modo di seguire da vicino l'avanzamento dei cantieri che si estendono lungo i 66 chilometri della tratta. I lavori, che coinvolgono numerose ditte e circa 70 operatori sul campo, sono ora in fase di consolidamento delle opere civili, con il posizionamento dei plinti di fondazione e la realizzazione delle strutture necessarie per l’installazione dei 2.400 pali destinati alla linea elettrica. Gli interventi in Valle riguardano anche l'adeguamento di gallerie, ponti e viadotti, necessari per l’abbassamento dei binari, e la realizzazione delle sottostazioni elettriche.

"La nostra priorità è garantire il rispetto del cronoprogramma", ha dichiarato l’Assessore Bertschy, sottolineando come al momento non siano stati riscontrati ostacoli significativi che possano compromettere il completamento dei lavori, previsto per giugno 2026, con una prima verifica a primavera 2026. Il progetto è stato fortemente voluto dalla Regione per migliorare la connessione con il Piemonte e per favorire la sostenibilità ambientale, promuovendo l’elettrificazione del trasporto su rotaia come alternativa alla viabilità stradale.

Un aspetto cruciale, come sottolineato dallo stesso Bertschy, è la stretta collaborazione tra le istituzioni locali, RFI, e le imprese coinvolte, per monitorare costantemente i progressi del cantiere e garantire che le tempistiche vengano rispettate. "Abbiamo avviato una continua interazione con RFI sin dall'inizio del progetto, con l’obiettivo di verificare ogni fase dei lavori e di assicurare che tutto proceda senza intoppi", ha spiegato l’Assessore. L’intensificazione dei sopralluoghi, prevista per il 2025, consentirà un controllo costante, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle scadenze e di risolvere tempestivamente eventuali problematiche che possano sorgere.

benefici attesi sono molteplici: oltre a migliorare la qualità del trasporto pubblico, l’elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea permetterà di ridurre le emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica. Inoltre, la riqualificazione delle stazioni di Hone-Bard e di Nus, così come la realizzazione di nuove infrastrutture, contribuiranno a potenziare il sistema di mobilità della regione, favorendo anche lo sviluppo turistico e commerciale.

Il progetto per l’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea rappresenta quindi un tassello fondamentale per il futuro della mobilità in Valle d'Aosta, un’opera ambiziosa che mira a coniugare progresso tecnologico, sostenibilità e sviluppo economico, con l’obiettivo di rendere la regione sempre più integrata e connessa con il resto d'Italia. Con il rispetto delle tempistiche e senza intoppi significativi, il 2026 potrebbe davvero segnare una nuova era per il trasporto pubblico valdostano, a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita dei suoi abitanti.