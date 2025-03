Modifiche ai Programmi FSE+ e FESR e nuove iniziatve regionali

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha esaminato una serie di provvedimenti cruciali in ambito europeo, innovazione, e politiche per la montagna. Tra le principali decisioni, spicca la proposta di modifica del programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, che prevede lo spostamento di risorse tra le priorità del programma. In particolare, una parte dei fondi destinati all’occupazione e all'istruzione sarà trasferita alla priorità sull'occupazione giovanile. L'intervento mira a rispondere alle esigenze del territorio e ad accelerare l'uso delle risorse in vista dei prossimi obiettivi finanziari, con un occhio di riguardo per i giovani e le persone con disabilità.

Nel contesto dei fondi europei, la Giunta ha anche preso in esame una proposta di modifica del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, per migliorare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi comunitari e rispondere alle sfide del territorio. Entrambe le modifiche saranno ora trasmesse al Consiglio regionale e al Consiglio permanente degli Enti locali per il parere.

Tra gli altri provvedimenti, è stata approvata la deliberazione riguardante il controllo analogo sulle società in house della Regione, con l’approvazione del programma operativo strategico triennale (POST 2025/2027) e del Piano esecutivo annuale (PEA 2025) di IN.VA. SpA. L'atto ha ricevuto il parere favorevole dalla II Commissione consiliare.

Infine, la Giunta ha deliberato la cessione gratuita di apparecchiature informatiche non più utilizzabili dagli uffici regionali. Le attrezzature saranno donate a scuole e associazioni locali, contribuendo così al sostegno delle realtà operanti sul territorio.