‘La Ferme des Bertrand’, acclamato alla sezione GPFF Off del 27° Gran Paradiso Film Festival, trionfa ai César 2025 come Miglior Documentario

Gran Paradiso Film Festival festeggia il riconoscimento di uno dei più prestigiosi premi nel mondo cinematografico transalpino - il César, equivalente francese degli Oscar - ad un amico di lunga data del festival: il regista francese Gilles Perret. Il 28 febbraio scorso, l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma ha proclamato sul palco del Teatro Olympia di Parigi il film La Ferme des Bertrand il “miglior documentario dell’anno”.

Protagonista della sezione GPFF Off nell’agosto 2024, la pellicola era stata proiettata al Castello di Introd, emozionando il pubblico grazie anche alla presenza in sala del regista e della co-regista Marion Richoux. Un incontro speciale in cui gli autori hanno condiviso il percorso creativo e le sfide affrontate nella realizzazione del film.

Con uno sguardo intimo e toccante, il documentario racconta con straordinaria sensibilità la resilienza e la dedizione delle famiglie agricole, mettendo in luce le sfide e le gioie della vita rurale e il valore della tradizione tramandata di generazione in generazione. Un’opera che ha saputo conquistare il cuore della giuria dell’Académie des César, consacrandosi come il miglior documentario dell’anno.

Dopo la selezione di due opere vincitrici di premi Oscar nella programmazione del Gran Paradiso FIlm Festival, “My Octopus Teacher” di Pippa Ehrlich e James Reed nel 2021 e “The Elephant Whisperers” di Kartiki Gonsalves nel 2024, Fondation Grand Paradis celebra con entusiasmo questo importante successo e rinnova il suo impegno nel portare al pubblico del Gran Paradiso Film Festival opere cinematografiche di grande qualità e profondità.