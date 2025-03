The First Thursday 2025: Due nuovi appuntamenti per esplorare linguaggio, città e futuro

Il format The First Thursday torna con due nuovi incontri tra marzo e aprile 2025, proponendo nuove prospettive su tematiche di grande rilevanza, attraverso incontri unici e coinvolgenti in due spin- off Women’s Rights VDA e Mutamenti Urbani.

28 MARZO 2025 | WOMEN’S RIGHTS VDA: VERA GHENO IN SCENA CON “GRAMMAMANTI”

Il primo appuntamento si terrà il 28 marzo alle ore 18.30 presso il Cinema Théâtre de la Ville di Aosta, con Vera Gheno che porterà in scena il suo monologo “Grammamanti”. Un’occasione unica per scoprire come il linguaggio possa essere uno strumento di cambiamento sociale.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Fabio Bolzoni, Direttore Generale BCCV, Roberta Carla Balbis, Presidente di BLU Associazione Culturale, e Silvia Lai, Presidente di Rete al Femminile Aosta. L’ingresso è su prenotazione fino ad esaurimento posti. Il ricavato della serata, con contributo minimo di 10 euro a persona, sarà destinato a finanziare una borsa di studio in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta.

Per prenotazioni utilizzare la piattaforma Eventbrite ( https://www.eventbrite.com/e/the-first- thursday-womensrightsvda-tickets-1256351313599 ) anche direttamente dal QR code presente sulle locandine, o inviare un whatsapp al 348 1306203 con nome e numero di partecipanti.

Chi è Vera Gheno? Esperta di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità ed inclusione, socio-linguista di fama internazionale e traduttrice dall'ungherese, ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della Crusca. Dopo diciott'anni da contrattista in vari atenei, da fine 2021 è ricercatrice all'Università di Firenze. È autrice di articoli scientifici e divulgativi e di 15 monografie, e per Einaudi ha pubblicato “Potere alle parole. Perché usarle meglio” (2019), “Le ragioni del dubbio. L'arte di usare le parole” (2021) e “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole” (2024). Conduce, per «Il Post», il podcast “Amare parole”.

3 APRILE 2025 | MUTAMENTI URBANI: ELENA GRANATA “RIPENSARE LA RELAZIONE TRA SPAZI E VITA: PENSIERI PRATICI SULLA CITTÀ”

Il secondo appuntamento, dedicato al tema delle trasformazioni urbane, si terrà giovedì 3 aprile alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze BCC Valdostana. Ospiti d’eccezione saranno Elena Granata, professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano, e Fabrizio Bertolino, direttore del Centro di Ricerca GREEN dell’Università della Valle d’Aosta.

Sarà possibile seguire l’evento da remoto, in streaming sul canale youtube dell’Università della Valle d’Aosta - www.youtube.com/uniaosta

L’incontro esplorerà il rapporto tra spazi e vita quotidiana, analizzando il modo in cui le città possono evolversi per rispondere alle esigenze sociali e ambientali contemporanee. Un’occasione per riflettere su best practices, innovazioni e strategie per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.

Chi è Elena Granata? Professoressa di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile. È stata componente dello staff Sherpa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, G7/ G20 (2020-21). Si occupa di città, di ambiente e di cambiamenti sociali. Tra i suoi libri: “Biodivercity. Città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo” (Giunti 2019) e “Ecolove. Perché i nuovi ambientalisti non sanno ancora di esserlo” (con Fiore de Lettera, Edizioni Ambiente 2022). Per Einaudi ha pubblicato “Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo” (2021) e “Il senso delle donne per la città. Curiosità, ingegno, apertura” (2023). È co- fondatrice di PlanetB.it, gruppo di ricerca sui temi ambientali e sociali

Chi è Fabrizio Bertolino? Ricercatore di Pedagogia dell’ambiente all’Università della Valle d’Aosta si occupa di formazione di educatori ed insegnanti. È Direttore del Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature (GREEN), content partner di questa originale rassegna, struttura che promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione scientifico-culturale sui temi dell’educazione all’ambiente, dell’ecocritica, dell’ecologia affettiva e della sostenibilità nei contesti alpini.

La serata si aprirà con il benvenuto a cura di BCC Valdostana e Zonta Aosta Valley, seguito dall’introduzione di Roberta Carla Balbis, Presidente di BLU Associazione Culturale. L’evento si concluderà alle 20.30 con un free aperitif presso la Société en Ville: in un momento di piacevole convivialità proseguiranno il dialogo e lo scambio di idee tra relatori e pubblico.

Il format The First Thursday, edizione 2025, è a cura di Zonta Club Aosta Valley, con il sostegno di BCC Valdostana e BLU Associazione Culturale, e la collaborazione del Centro di Ricerca GREEN dell’Università della Valle d’Aosta, è patrocinato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e con la media partnership di TOP Italia Radio, con il sostegno del main sponsor Gaia Srl e Hospitality partner Le Reve Charmant.

Il format continua il suo percorso di approfondimento culturale con un approccio trasversale e innovativo. Il progetto 2025 si focalizza sull’interconnessione tra spazi urbani, linguaggio e società, ponendo al centro della narrazione esperienze, emozioni e soluzioni concrete per affrontare le sfide del domani. Il progetto si propone di offrire al pubblico spunti di riflessione e strumenti pratici per immaginare nuove modalità di vivere le città e il linguaggio, in un’ottica di inclusione e sostenibilità.