Tex “Caccia al Navajo”: quando la stella è di “carta”

L’albo costituisce la continuazione del numero intitolato Il morso dello scorpione; la vicenda si sviluppa facendo procedere e intersecare due filoni narrativi: le persecuzioni e le calunnie cui è sottoposto il giovane navajo Julio e le scorribande criminali di una banda di fuorilegge. L’anello di congiunzione è costituito dal perfido sceriffo Campbell, il quale, disonorando la stella che porta, rappresenta la “summa” delle meschinità umane: molestatore di donne indifese e sepolcro imbiancato, avido e senza scrupoli, troverà la sua nemesi in Tex, in uno spettacolare finale condito da molta azione e adrenalina.

Se è vero che il bene trionfa in modo prevedibile – perché con i pards i buoni vincono sempre – l’avventura è tutt’altro che scontata e lo sceneggiatore Ruji riesce a dosare bene gli aspetti “romantici” con quelli tipicamente western del mondo texiano.

I disegni di Yannis Ginosatis sono di effetto e non risultano mai standardizzati; un plauso particolare va alla resa spettacolare dei selvaggi paesaggi americani.

Nella bella copertina di Villa, Tex, dall’alto di un vagone con lo sfondo di un cielo sanguigno, impugnando le sue colt, attende paziente e risoluto tre “desperados” armati fino ai denti, ma già in stato confusionale. Loro sanno perché. Anche noi.

