Una Cena brasiliana con feijoada per raccogliere fondi per Lindacarù

Il prossimo sabato 15 marzo 2025 alle ore 19:30, l’Associazione LINDACARU organizza un evento di grande valore solidaristico: una cena brasiliana con la tradizionale Feijoada. L’appuntamento, ormai un'occasione consolidata per la comunità, si terrà presso il Salone delle Manifestazioni di via Corrado Gex 3 a Saint-Pierre, grazie al supporto del Comune e della Pro Loco del paese. Il piatto protagonista della serata sarà la Feijoada, un ricco e saporito stufato a base di fagioli neri e carne di maiale, uno dei piatti più celebri e amati della cucina brasiliana, che incarna perfettamente la cultura e la tradizione del Brasile.

La cena avrà un costo di 20 euro, con le bevande incluse, e il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Lindacarù, che da anni porta avanti progetti di solidarietà e aiuto per le comunità più bisognose in Brasile. Questa iniziativa rappresenta non solo un’occasione per gustare piatti tipici, ma anche un’opportunità per partecipare attivamente al sostegno delle popolazioni in difficoltà.

La serata, presentata dal Presidente di Lindacarù, Marco De Marchi, avrà anche un importante momento di presentazione del Progetto PITUCA, un'iniziativa che si propone di aiutare le famiglie più povere di Carutapera, una cittadina nello stato del Maranhão, nel nord-est del Brasile. Carutapera, che conta circa 30.000 abitanti, è una realtà segnata dalla povertà e da difficoltà economiche significative, e il Progetto PITUCA intende rispondere ai bisogni alimentari urgenti delle famiglie locali attraverso la distribuzione di "cesta basica", pacchi alimentari che contengono beni di prima necessità. Un aiuto concreto che va oltre la semplice distribuzione di cibo, diventando un segno tangibile di solidarietà internazionale.

L’iniziativa è un esempio straordinario di come la solidarietà possa superare i confini geografici, unendo le comunità per un obiettivo comune. Partecipando alla cena, non solo si avrà l'opportunità di apprezzare la cucina brasiliana, ma si contribuirà anche in modo concreto a migliorare le condizioni di vita di chi vive in situazioni di grande difficoltà.

Per chi desidera partecipare a questa serata speciale e contribuire alla causa, è necessario prenotare il proprio posto entro il 10 marzo, chiamando il numero 335/8007234. Un gesto semplice che può fare una grande differenza nella vita di molte persone.