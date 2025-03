Le classi II A e II B del Liceo linguistico Esabac in visita al Consiglio Valle: un'esperienza di crescita formativa

Gli studenti hanno seguito con grande interesse una presentazione dettagliata sulla storia e sul funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale. La visita ha permesso loro di approfondire il funzionamento delle istituzioni valdostane e il loro ruolo nella governance della regione.

Un momento particolarmente significativo dell'iniziativa è stato quello della simulazione dei lavori consiliari, in cui gli studenti hanno avuto l'opportunità di calarsi nei panni dei Consiglieri regionali. La discussione verteva sull'aumento del numero di corse dei mezzi pubblici di linea, un tema di grande attualità legato alla mobilità e alla sostenibilità ambientale.

Durante la simulazione, la maggioranza degli studenti si è espressa a favore del potenziamento del sistema di trasporti pubblici, riconoscendo l'importanza di una rete di trasporto più efficiente come strumento per ridurre l'inquinamento atmosferico e il traffico nelle nostre città.

Questa esperienza ha rappresentato un'importante occasione di crescita civica e culturale per i ragazzi, permettendo loro non solo di conoscere meglio il funzionamento delle istituzioni, ma anche di riflettere sui temi cruciali per il futuro della nostra società. L'iniziativa formativa ha così contribuito a sensibilizzare i giovani sulla partecipazione attiva alla vita politica e sull'importanza di decisioni consapevoli per il bene comune.