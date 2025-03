L'Unione Musicale rallegra le borgate della Val Chisone Inverso Pinasca

Il 9 marzo, l'Unione Musicale di Inverso Pinasca, un gruppo musicale che da anni è parte integrante della tradizione culturale della zona, ha regalato un momento di allegria e buona musica alle borgate di Inverso Pinasca, un piccolo ma accogliente comune in provincia di Torino. Con la solita professionalità e passione che contraddistingue i suoi membri, la banda ha intrapreso il tradizionale tour a piedi, attraversando le strade e raggiungendo le case e i cortili delle varie frazioni del paese, portando con sé un’onda di energia positiva.

L'iniziativa, che si ripete ogni anno, ha come scopo quello di avvicinare la musica alla gente, portando la gioia delle note in ogni angolo del paese, anche nei luoghi più lontani e appartati. In Borgata Chianavasso, la banda si è esibita nel cortile della famiglia Poet Clot, un angolo suggestivo che ha fatto da cornice all'esibizione. Nonostante la semplicità del luogo, l'atmosfera era magica: la musica ha riempito l'aria e ha subito conquistato il pubblico, che ha accolto con grande entusiasmo la performance dei musicisti. I brani eseguiti, accuratamente scelti per l'occasione, hanno spaziato tra diversi generi, riuscendo a coinvolgere tutti, giovani e adulti, creando un legame speciale tra gli artisti e il pubblico.

A fine concerto, i presenti sono stati invitati a un rinfresco che ha arricchito ulteriormente la giornata, offrendo un'occasione di socializzazione e di scambio tra i membri della comunità. Il cibo e le bevande, preparati con cura, hanno contribuito a creare un'atmosfera di festa e convivialità che ha caratterizzato tutta l'iniziativa. Non solo musica, ma anche un’opportunità di ritrovo per amici e familiari, che si sono riuniti per godere di un momento di serenità condivisa.

Tuttavia, non sono mancate le riflessioni più intime. Tra le voci di chi apprezzava la performance e gli applausi per i musicisti, si è fatta sentire anche la mancanza di Alina, una figura ben conosciuta e amata dalla comunità. La sua assenza è stata notata da molti, e amici e parenti sperano con tutto il cuore che possa tornare presto a casa, per poter tornare a condividere insieme le prossime iniziative che, grazie alla buona musica, continuano a rendere vivo il paese. In un contesto come quello di Inverso Pinasca, dove la comunità è unita e solidale, il ritorno di Alina sarebbe certamente una grande gioia per tutti, facendo sentire ancora di più il calore che solo la vicinanza e l'affetto genuino delle persone possono dare.