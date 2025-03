"Centomila no alle guerre": Un appello urgente per la Pace

Un'iniziativa di sensibilizzazione fondamentale, promossa dall'associazione www.disarma.it, che intende affrontare il drammatico tema delle guerre in corso e rilanciare un messaggio forte di pace.

Questa iniziativa, sollecitata e supportata da numerose associazioni, si inserisce all'interno di un progetto più ampio dal titolo "La casa brucia - 100 mila no contro la guerra". Il progetto si propone di sensibilizzare la cittadinanza e le amministrazioni locali riguardo la necessità urgente di porre al centro del dibattito pubblico la Pace, che oggi appare più che mai fragile e minacciata dalle attuali crisi internazionali.

L'iniziativa mira a coinvolgere tutte le amministrazioni locali e i cittadini italiani in un'azione collettiva, che si sviluppa attraverso incontri pubblici in numerose città italiane, in tutte le regioni, con l’obiettivo di presentare una mozione che verrà poi sottoposta al voto dei 7904 Comuni italiani e dei Consigli Regionali. Si tratta di un'azione concreta per esprimere il rifiuto della guerra e sensibilizzare le istituzioni al compito primario di proteggere la vita e promuovere la pace.

Il tema delle guerre è purtroppo sempre più presente nelle cronache quotidiane, e la necessità di trovare soluzioni pacifiche è diventata una priorità urgente. La Campagna Centomila no alle guerre si propone di offrire una piattaforma di discussione, di educazione e di azione politica per costruire una società più solidale, giusta e pacifica.

L'incontro di Aosta, previsto per giovedì 13 marzo, vedrà l'intervento di esperti, attivisti e testimoni diretti delle atrocità che le guerre comportano. In particolare, due volontarie provenienti dalla Palestina e dalla Cisgiordania porteranno testimonianze dirette delle conseguenze devastanti dei conflitti, raccontando le loro esperienze e dando voce a chi vive ogni giorno le difficoltà legate alla guerra.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti coloro che sentono l’urgenza di unire le forze per fermare la violenza e promuovere un futuro di pace. La voce di ogni singolo cittadino è fondamentale per far sentire un segnale forte alle istituzioni e alla politica, affinché la pace diventi davvero un obiettivo comune, condiviso da tutti.

In un momento storico in cui le tensioni internazionali sembrano crescere ogni giorno, l'iniziativa "Centomila no alle guerre" vuole essere un messaggio chiaro e forte: è il momento di fermarsi, riflettere e agire per un mondo senza guerre. La pace non è un'opzione, è una necessità che riguarda tutti, senza distinzioni.