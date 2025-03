Papa Francesco lavora anche dal Gemelli, ma non è previsto che reciti l'Angelus in pubblico

Di Angela Ambrogetti - ACI Stampa

Nel consueto aggiornamento di fine mattinata sulla salute del Papa nella Sala Stampa della Santa Sede non ci sono novità di rilievo.

Bisogna attendere il bollettino di questa sera, la unica cosa certa è che le cure e le terapie anche fisiatriche proseguono. E che il Papa lavora si sa perché alcuni messaggi ed omelia vengono firmate “dal Policlinico Gemelli”.

Oggi il cardinale Parolin ha celebrato una messa per il Movimento per la Vita e ha letto un messaggio del Papa, domani alla messa per il Giubileo dei volontari sarà il cardinale Michael Czerny S.I., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale leggerà la omelia preparata dal Papa. E intanto stasera alle 21 spetta a lui guidare la recita del Rosario per il Papa in Piazza San Pietro.

Per domani previsto anche che il testo della riflessione per l’Angelus sia solamente consegnato, come nelle domeniche scorse.

Per il resto non ci sono altre informazioni, solo la certezza che il Papa lavora anche in ospedale.