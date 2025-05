Papa Leone XIV: “Sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza”

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

“In questo mese mariano, vorrei ribadire l’invito della Vergine di Fatima: pregate il rosario ogni giorno per la pace. Insieme a Maria, chiediamo che gli uomini non si chiudano a questo dono di Dio e disarmino il loro cuore. Il Signore vi benedica!”. Nei suoi appelli, durante la sua prima Udienza Generale, Papa Leone XIV pensa subito alla pace. E alla Striscia in Gaza in particolare.

“È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza, rinnovo il mio appello accorato di consentire ingresso di aiuti umanitari e porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato da bambini anziani e da persone malate”, questo l’appello di Papa Leone XIV durante i saluti in lingua italiana della sua prima udienza generale.

“E non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l’amato Papa Francesco, che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre”, conclude infiine Papa Leone in Piazza San Pietro.