44e Printemps Théâtral 15 mars – 10 mai 2025

44e édition du Printemps Théâtral, un événement essentiel pour la diffusion de la culture et des traditions valdôtaines, débutera le samedi 15 mars à 21h au Théâtre Splendor. Ce rendez-vous printanier, qui se déroule chaque année en francoprovençal, est organisé par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et bénéficie du soutien précieux de la Région Autonome Vallée d'Aoste ainsi que de la Saison Culturelle 2024-2025. Avec ses neuf soirées, cette manifestation se veut un véritable vecteur de préservation et de valorisation du patrimoine théâtral local, un moyen de maintenir vivante la langue et les traditions valdôtaines tout en offrant au public des moments de divertissement et de réflexion.

Au cours de ces soirées, 17 compagnies valdôtaines de théâtre populaire se succéderont sur scène pour présenter des pièces à la fois drôles et captivantes, dans la pure tradition du théâtre de rue et populaire de la région. Chaque soirée sera ponctuée par des intermèdes musicaux, ajoutant une dimension festive et conviviale à l'événement. L’importance de ce festival va bien au-delà du simple divertissement ; il est un moyen précieux de renforcer les liens entre les membres de la communauté locale, de célébrer les valeurs culturelles et de faire rayonner la langue francoprovençale, au cœur de l'identité valdôtaine.

Cet événement représente une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les pièces écrites et interprétées dans cette langue, avec des thèmes et des intrigues qui abordent les enjeux de la société locale tout en divertissant le public. C’est un lieu d'échange et de partage où le théâtre devient un moyen d'expression, de transmission de savoirs et de valeurs ancrées dans la culture valdôtaine. Le Printemps Théâtral se fait ainsi le miroir d’une société qui se tourne résolument vers son passé tout en étant ouverte à la modernité, en faisant vivre une tradition qui, loin d’être figée, se renouvelle chaque année.

Yro Porliod, président de la FVTP, se réjouit de l’importance de cet événement et de la possibilité de donner à une nouvelle compagnie, "Le Redzetón de l'Abé" de Saint-Nicolas, l’opportunité de rejoindre cette grande famille. "C’est un espoir pour la continuité de notre tradition théâtrale, un espoir de valoriser toujours davantage notre langue et notre culture", a-t-il déclaré. En effet, cette édition est l’occasion de célébrer non seulement les talents locaux, mais aussi de renforcer les liens entre les générations et de favoriser l'accès à la culture pour tous.

Le soutien de la Région Autonome Vallée d’Aoste et de la Commune de Châtillon est primordial pour la pérennité de cette manifestation qui, chaque année, fait vivre la scène théâtrale en francoprovençal. Il est essentiel de rappeler que la langue et les traditions ne sont pas figées, mais qu'elles doivent être continuellement nourries et transmises. Le Printemps Théâtral est une pierre angulaire dans cet effort constant de transmission et de préservation du patrimoine valdôtain, en contribuant à la diffusion de la culture locale tout en étant un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de théâtre et de culture.

Calendrier 44e Printemps Théâtral 15 mars – 10 mai 2025

Date Commune Compagnie Titre de la pièce 15 mars, samedi Communes mixtes La Tor de Babel L'è po hen que semble Brusson Le Falabrac Ou sémbiae un djor comme touì y atre 22 mars, samedi Jovençan La Ville de Cordèle Cazemir i Moulin Rouge Nus Lé-z-amì dou patoué Dé to tchéca pou ché fae 28 mars, vendredi Charvensod Le Pégno Digourdì Dedeun Defoua 2 Le Digourdì A caqueun lo tsafiaou teurie pa 29 mars, samedi Charvensod Le Pégno Digourdì Dedeun Defoua 2 Le Digourdì A caqueun lo tsafiaou teurie pa 5 avril, samedi Bionaz Le Pégno Squiapeun Tsertsèn la fourtin-a Saint-Marcel Le Tan pe ri-ye Tèria dret 19 avril, samedi Saint-Nicolas Le Redzetón de l'Abé Lo beillè di pétchà Arnad La Compagnì dou Beufet Ren sé fèi, ren sé ron... tot tsandze Pollein Le Beurt é Boun La crotta de Lauro 26 avril, samedi Verrayes Lo tren Lé Pouentì Saint-Christophe Le Badeun de Chouélèi Alén trouì Pappa Tsalénde! 3 mai, samedi Bionaz Le Squiapeun Rendez-vous avouì l'amoû – Totta eungn'atra tita Valgrisenche Le Gantaléi La lemiéye 10 mai, samedi Cogne Lou Tracachemèn In noou cas pe lou coummisérou Montèabàn Valtournenche Lé Béguiò Y é to rèlatif

Cette programmation exceptionnelle est l'occasion pour les habitants et visiteurs de la Vallée d'Aoste de découvrir ou redécouvrir les trésors du théâtre en francoprovençal, un véritable patrimoine vivant que cette manifestation cherche à transmettre avec enthousiasme et convivialité.