Noi contro lo spreco alimentare: raddoppiano le giornate di apertura

A partire da martedì 11 marzo, l’Aula Rosa raddoppia le giornate di apertura, offrendo il servizio di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari anche ogni martedì pomeriggio. Gli orari di apertura saranno gli stessi del venerdì: a partire dalle ore 16 fino ad esaurimento scorte, o fino alle 18.

Il progetto Emporio Solidale Quotidiamo - co-progettazione finanziata dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta, in collaborazione con una partnership costituita da enti del Terzo Settore di cui la Cooperativa Sociale La Sorgente è capofila - grazie alla preziosa collaborazione con i volontari della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans, ha dato avvio a “Noi contro lo spreco alimentare” nel dicembre del 2023.

I conferitori, nel corso del primo anno di attività, sono aumentati grazie ad un prezioso lavoro di rete. Ad oggi i prodotti arrivano dal supermercato LIDL di Saint-Christophe, dai Self-service Dumont e Lo Denì, la refezione scolastica del Comune di Charvensod (gestiti da Coop. Noi&Gli Altri partner di progetto) e da Lo Panner.

L’iniziativa, nata con l'obiettivo di contrastare lo spreco alimentare e supportare chi si trova in difficoltà, ha ricevuto riscontri molto positivi sia dagli utenti che dai volontari e dai donatori. Per questo motivo il progetto continua e si arricchisce con una seconda giornata di apertura. Il servizio resta aperto a tutti, anonimo e senza bisogno di registrazione. Chiunque voglia usufruirne può presentarsi presso l’Aula Rosa ogni martedì e venerdì pomeriggio, dove troverà pasti refrigerati, correttamente abbattuti e pronti per il ritiro.

Nel corso del suo primo anno di attività, da dicembre 2023 a dicembre 2024, il progetto ha permesso il recupero di 3.718 monoporzioni di cibo misto tra primi, secondi, contorni e dessert, insieme a 432 sacchetti di pane donati dalla catena di supermercati LIDL. Grazie a questa iniziativa, 1.358 persone, tra adulti e minori, hanno potuto beneficiare di pasti gratuiti, evitando così lo spreco alimentare e promuovendo una distribuzione più equa delle risorse.

“Nel 2022, all'avvio della co-progettazione di Emporio Solidale Quotidiamo, tra gli obiettivi che ci siamo dati c’era quello di aumentare la sensibilizzazione per la lotta allo spreco alimentare. Il progetto, avviato insieme alla parrocchia di Saint-Martin-des-Corléans ,ci ha permesso di fare un primo passo verso il nostro obiettivo realizzando un progetto pilota oramai consolidato, di cui siamo molto soddisfatti. Ci auguriamo, nel corso del 2025, di poter avviare altri progetti analoghi sul territorio allargando il pubblico dei beneficiari” commenta la coordinatrice del progetto Quotidiamo, Carlotta Mazzanti.