Forever Young a Pinasca

Neil Young, da oltre cinquant'anni, è una delle figure più influenti nel panorama della musica popolare mondiale, tanto come folksinger quanto come rocker. La sua carriera, fatta di successi e innovazioni, ha ispirato generazioni di musicisti e appassionati. Massimo Lajolo e Andrea Ferazzi, da sempre grandi estimatori di Neil Young, hanno deciso di rendere omaggio al mito con il progetto acustico in duo chiamato Forever Young. La loro passione per il musicista canadese, alimentata da anni di ascolti, concerti e partecipazioni alle convention nazionali a lui dedicate, si concretizza in uno spettacolo che unisce la loro visione personale dell’artista a un’esecuzione fedele e sentita.

Il progetto, pur essendo principalmente acustico, non si limita a riproporre il lato folk di Neil Young. Per rendere omaggio anche alla parte più elettrica e grintosa del suo repertorio, il duo si trasforma in un quartetto, arricchendo il suono con l’apporto di un basso e una batteria, che conferiscono una forte carica ritmica e permettono di ripercorrere anche le sonorità potenti di Neil Young & Crazy Horse. In questa formazione, i brani più conosciuti si mescolano a pezzi meno noti, creando una serata che esplora la ricca e affascinante discografia dell’artista.

Massimo Lajolo sarà alla voce, alla chitarra acustica ed elettrica e all’armonica, mentre Andrea Ferazzi si occuperà della chitarra elettrica, lap steel, pedal steel e weissenborn. A completare il quartetto, Roberto Tassone alla batteria, Simone Ubezio al basso e voce e Maurizio Spandre al pianoforte e ai cori. Una serata imperdibile, dunque, per chi ama la musica di Neil Young e per chi desidera vivere un'esperienza musicale intensa, arricchita dall’entusiasmo e dalla passione dei Forever Young.

Il concerto sarà preceduto da una cena, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Pinasca, che avrà inizio alle 19.30