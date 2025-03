Dédié à Meloni et Salvini

La fantastica presidente messicana Claudia Sheinbaum si rivolge a Trump, Claudia Sheinbaum Pardo è una politica, fisica, ingegnere e ricercatrice messicana, presidente del Messico dal 1º ottobre 2024. Non è così importante verificare se quello che pubblichiamo fa parte delle fakenews meglio riuscite, o se veramente la presidente messicana l’ha pubblicato su Facebook. Il contenuto è così seriamente divertente che dovete leggerlo e noi lo dedichiamo a Meloni e Salvini, amici di Trump e Salvini anche di Putin.

La Presidente Messicana CLAUDIA SHEINBAUM scrive a Trump e Musk a nome del resto del MONDO:

Così hanno votato per costruire un muro... Bene, miei cari americani, anche se voi non capite molto di geografia, visto che per voi l'America è il vostro paese e non un continente, è importante che prima di mettere i primi mattoni sappiate cosa state lasciando fuori da questo muro.

Fuori ci sono 7 miliardi di persone; ma visto che non vi suona molto questa cosa delle persone, vi chiameremo consumatori.

Ci sono 7 miliardi di consumatori disposti a sostituire l'iPhone con il Samsung o l'Huawei in meno di 42 ore. Inoltre possono sostituire le Levi 's con Zara o Massimo Duti.

Tranquillamente, in meno di sei mesi, possiamo smettere di comprare veicoli Ford o Chevrolet e sostituirli con una Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault o BMW, che tecnicamente superano di gran lunga le auto che producete.

Questi 7 miliardi possiamo anche smettere di abbonarci a Direct TV e non ci piacerebbe, ma possiamo smettere di guardare film di Hollywood e iniziare a guardare più produzioni latinoamericane o europee che hanno qualità, messaggi, tecniche cinematografiche e contenuti superiori.

Anche se vi sembra incredibile, possiamo smettere di andare a Disney e andare al parco Xcaret a Cancún, Messico, Canada o Europa: ci sono altre destinazioni eccellenti in Sud America, Oriente e Europa.

E che ci crediate o no, anche in Messico ci sono hamburger migliori di quelli di McDonald's e con un contenuto nutrizionale migliore.

Qualcuno ha visto delle piramide negli Stati Uniti? In Egitto, Messico, Perù, Guatemala, Sudan e altri paesi ci sono piramidi con culture incredibili.

Cercate dove sono le meraviglie del mondo antico e moderno...

Nessuna è negli Stati Uniti... Che peccato per Trump, beh, l'avrebbe comprata e rivenduta!

Sappiamo che esiste l'Adidas e non solo la Nike e possiamo iniziare a consumare tennis messicani come i Panam.

Sappiamo molto più di quanto crediate; sappiamo, per esempio, che se questi 7 miliardi di consumatori non comprano i loro prodotti, ci sarà disoccupazione e la loro economia (all'interno del muro razzista) crollerà al punto che ci pregheranno di abbattere il fatidico muro.

Niente queríamos, pero... Volevi un muro, avrai un muro.

Cordialmente,

Il resto del MONDO.

CLAUDIA SHEINBAUM

PRESIDENTE DEL MESSICO

Dédié à Meloni et Salvini

La fantastique présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'adresse à Trump. Claudia Sheinbaum Pardo est une femme politique, physicienne, ingénieure et chercheuse mexicaine, présidente du Mexique depuis le 1er octobre 2024. Peu importe de vérifier si ce que nous publions fait partie des fake news les plus réussies, ou si c'est vraiment la présidente mexicaine qui l’a publié sur Facebook. Ce qui est important, c’est que le contenu est tellement sérieusement divertissant que vous devez le lire, et nous le dédions à Meloni et Salvini, amis de Trump et Salvini, aussi ami de Putin.

La Présidente mexicaine CLAUDIA SHEINBAUM écrit à Trump et Musk au nom du reste du MONDE :

C’est ainsi qu’ils ont voté pour construire un mur… Bien, chers Américains, même si vous ne comprenez pas vraiment la géographie, puisque pour vous l’Amérique c’est votre pays et non un continent, il est important qu’avant de poser les premiers briques, vous sachiez ce que vous allez laisser à l’extérieur de ce mur.

Dehors, il y a 7 milliards de personnes ; mais comme cette histoire de personnes ne vous dit pas grand-chose, nous allons vous appeler des consommateurs.

Il y a 7 milliards de consommateurs prêts à remplacer l’iPhone par un Samsung ou un Huawei en moins de 42 heures. De plus, ils peuvent remplacer les Levi’s par Zara ou Massimo Dutti.

Tranquillement, en moins de six mois, nous pouvons arrêter d'acheter des véhicules Ford ou Chevrolet et les remplacer par une Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault ou BMW, qui techniquement surpassent de loin les voitures que vous produisez.

Ces 7 milliards, nous pouvons aussi arrêter de nous abonner à Direct TV et cela ne nous plairait pas, mais nous pouvons arrêter de regarder des films d’Hollywood et commencer à regarder plus de productions latino-américaines ou européennes qui ont une meilleure qualité, des messages, des techniques cinématographiques et des contenus supérieurs.

Même si cela vous semble incroyable, nous pouvons arrêter d’aller à Disney et aller au parc Xcaret à Cancún, au Mexique, au Canada ou en Europe : il existe d’autres destinations excellentes en Amérique du Sud, en Orient et en Europe.

Et croyez-le ou non, même au Mexique, il y a de meilleurs hamburgers que ceux de McDonald's et avec un meilleur contenu nutritionnel.

Quelqu’un a-t-il vu des pyramides aux États-Unis ? En Égypte, au Mexique, au Pérou, au Guatemala, au Soudan et dans d’autres pays, il y a des pyramides avec des cultures incroyables. Cherchez où se trouvent les merveilles du monde antique et moderne... Aucune n’est aux États-Unis... Quel dommage pour Trump, eh bien, il l’aurait achetée et revendue !

Nous savons qu'il existe Adidas et pas seulement Nike, et nous pouvons commencer à consommer des baskets mexicaines comme les Panam.

Nous savons bien plus que vous ne le croyez ; nous savons, par exemple, que si ces 7 milliards de consommateurs n’achètent pas vos produits, il y aura du chômage et leur économie (à l’intérieur du mur raciste) s'effondrera au point qu’ils nous supplieront de démolir le fameux mur.

Nous ne le voulions pas, mais... Vous vouliez un mur, vous aurez un mur.

Cordialement,

Le reste du MONDE.

CLAUDIA SHEINBAUM

PRÉSIDENTE DU MEXIQUE